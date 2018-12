Darko Šarić osuđen je na 15 godina zatvora u ponovljenom suđenju pred Specijalnim sudom u Beogradu po optužbama za šverc 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu.

Darko Šarić / 24sata.info

Šarić je prvom presudom u julu 2015. godine osuđen na 20 godina zatvora, ali je ta presuda ukinuta i suđenje je vraćeno na početak. U ponovljenom postupku pojedini svjedoci tužilaštva, kako je to isticala odbrana, nisu teretili Šarića.



Šarićevi advokati u završnim riječima tvrdili su da nema dokaza da je on organizovao kriminalnu grupu koja je krijumčarila kokain prekookeanskim brodovima iz Urugvaja, Brazila i Argentine. Po njihovoj ocjeni, najvažniji dokazi tužilaštva su nepostojeći - svjedoci saradnici u svojim iskazima nisu iznosili optužbe na račun Šarića, a prisluškivani razgovori su nezakoniti.



S druge strane, srpsko Tužilaštvo za organizovani kriminal zatražilo je od suda da Šarića, kao organizatora kriminalne grupe, osudi na maksimalnu zakonom predviđenu kaznu zatvora. Kao ključne dokaze ponovo su ponudili prisluškivane telefonske razgovore optuženih i izjave svjedoka saradnika. Optužbe su potkrijepili i brojnim dokazima pronađenim tokom pretresa kuća optuženih, iz kojih je navodno utvrđeno da je prihod koji su imali od kokaina bio 47 miliona evra.



Za Darka Šarića prvi put se čulo prije 9 godina, u oktobru 2009. godine, kada je urugvajska policija, u sada već čuvenoj akciji "Balkanski ratnik", zaplijenila 2,8 tona kokaina u luci Santijago Vaskez. Par mjeseci kasnije, u januaru 2009. Šarić i zvanično postaje najpoznatiji Pljevljak, kada je za njim raspisana međunarodna potjernica.



Nakon višegodišnjeg skrivanja, 18. marta 2014. godine, predao se srpskim vlastima, kada je uhapšen i preko Crne Gore prebačen u Beograd. Otada se nalazi u pritvoru a javnosti ni do danas nisu poznate okolnosti pod kojima se predao.







(NN)