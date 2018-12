Prištinski analitičar Fatmir Šeholi smatra da će premijer Kosova Ramush Haradinaj zabraniti upotrebu dinara na Kosovu, što će biti jedna od tri mjere koje priprema protiv Srba na Kosovu.

Ramush Haradinaj / 24sata.info

Šeholi je rekao za Televiziju "Prva" da misli da će Haradinaj naložiti da se obilježja prištinskih institucija postave u svim opštinama na Kosovu.



Kao treći potez koji očekuje od Haradinaja, Šeholi je naveo da će biti preduzete mjere protiv vlasnika vozila koja nisu registrovana na Kosovu u skladu sa pravilima prištinskih vlasti.



Prištinski portal "Gazeta ekspres" piše da će kosovska vlada vrlo brzo uspostaviti reciprocitet u odnosu na ponašanje Srbije u vezi sa probnim tablicama za vozila sa srpskom registracijom, da će zabraniti robu stranih kompanija koje u Srbiji proizvode svjetske brendove, kao i da neće priznavati druga dokumenta uključujući i uvjerenja za robu.



Izvori portala iz prištinskih institucija navode da će prva mjera biti uspostavljanje reciprociteta prema vozilima iz Srbije koja ulaze na Kosovo, koja će imati obavezu da postave probne tablice kada ulaze na Kosovo, prenosi Srna.



Isti izvor navodi da će druga mjera biti zabrana robe svjetskih brendova koje do sada nisu bile obavezne da plate taksu od 100 posto.



"Neki od glavnih brendova su nas informisali da se Kosovo neće snabdijevati iz fabrika u Srbiji. Ti proizvodi će se na Kosovo donositi iz fabrika u Makedoniji, Mađarskoj i drugih zemalja EU", kaže izvor portala.



Treća mjera bit će nepriznavanje uvoznih dokumenata, kao onih o kvalitetu proizvoda, i raznih drugih uvjerenja neophodnih za izvoz robe.



Kosovski premijer Ramuš Haradinaj je ranije najavio da će protiv Srbije, osim takse od 100 posto na uvoz robe iz centralne Srbije, preduzeti i "druge teže mjere".



On je naveo da će do ukidanja taksi doći kada Srbija bude priznala Kosovo.



(24sata.info)