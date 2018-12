Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je Priština spremna na nove mjere usmjerene protiv Srbije i Srba na Kosovu i Metohiji, da su u pitanju tri nova poteza koja bi mogla da preduzme, ali nije precizirao o kojim mjerama je riječ.

Na pitanje novinara da li ima procjene šta bi Priština mogla dalje, poslije taksi, da preduzme protiv srpskog naroda, Vučić je rekao da su u pitanju tri stvari, koje bi mogla da pokuša da uradi i "da se ne zna koja je gora za nas".



"Ali, ne mislim da je jedna od tih stvari dugoročno dobra za njega (Haradinaja), on je čovjek koji kratkoročno posmatra stvari, kao i neki od naših političkih protivnika. Vrlo kratkoročno gledaju na stvari", rekao je Vučić, prenosi Tanjug.



Predsjednik Srbije dodaje da će država donositi odluke o novim mjerama albanske strane tek kada i ako one budu preduzete.



"Mislim da je za nas važno da pokazujemo stabilno i snažno, a uvijek mirno, odupiranje i suprotstavljanje takvim mjerama, ali vidjećemo šta će da preduzimaju i u skladu sa tim ćemo donositi odluke", donio je Vučić.



Prema njegovim riječima, Kosovo i Metohija mu zadaje najviše brige, straha i zebnje, jer, kaže, vidi da je "ludilo" Prištine postalo bezgranično, a da niko iz međunarodne zajednice to ludilo ne zaustavlja.



"Kriva je međunarodna zajednica koja nije sprečila takse od 10 odsto. Sada neko stiče popularnost, što je već stepen bezumnih mjera i to koristi za unutrašnje potrebe. To me brine", naglasio je on.

