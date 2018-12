Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac izjavio je da u Hrvatskoj postoji pritisak u identitetskoj i istorijskoj sferi koja život Srba čini nelagodnim i nesigurnim.

Arhiv / 24sata.info

Pupovac je naveo da život Srba u Hrvatskoj čini nesigurnim to što se škole u Istočnoj Slavoniji i dalje ne registruju zato što će to nekome smetati, da se prizna da postoje srpske manjinske škole, što se izbjegava spomenik sa antifašističkom tradicijom ili to da se pruži jasan otpor revitalizaciji poraženih ustaških i proustaških ideja iz Drugog svjetskog rata, kao i negiranje zločina.



Pupovac je istakao da je položaj Srba u Hrvatskoj, generalno, danas nešto bolji nego što je to bio prije dvije ili tri godine, jer se na nekim područjima rade stvari koji se nisu radile prije tri ili četiri godine.



On je u intervjuu "Telegrafu" rekao da je na položaj Srba u Hrvatskoj uvijek značajno uticao odnos zvaničnog Beograda i Zagreba, ali da im odsustvo komunikacije i saradnje na političkom planu ne doprinosi.



Pupovac je naglasio da sa hrvatske strane ništa nije urađeno na sistemskoj saradnji oko prava manjina, koja je dogovorena prije nekoliko godina između tadašnjeg premijera Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Hrvatske Kolinde Grabar Kitarovićeve, osim onoga što su predstavnici Srba u Hrvatskoj uspjeli da kroz koaliciju urade sa ovom hrvatskom Vladom.



Prema njegovim riječima, Srbima u Hrvatskoj stižu investicije od zvaničnog Beograda kakvih nije bilo u ranijim razdobljima i kakve nisu uspijevali da realizuju sa nekadašnjim srpskim vladama.



"Postoji određena vrsta finansijske i političke podrške projektima koji se realizuju među Srbima u Hrvatskoj, a to je pomoć pojedinim opštinama koja ide preko Vlade u Beogradu ili Pokrajinske vlade u Novom Sadu", rekao je Pupovac i dodao da je riječ o pomoći obnovi i uređenju kapitalnih objekata, poput Srpskog doma u Vukovaru.



On je ocijenio da je, kada je riječ o budućnosti srpsko-hrvatskih odnosa, odnosno Srbije i Hrvatske, hrvatskom i srpskom narodu u interesu, da zarad opstanka, počnu dijalog.



Pupovac, koji je poslanik u Hrvatskom saboru, objasnio je da je to što od hrvatskog državnog vrha nikada nije stigao odgovor na pismo u kojem su on i predstavnici romske i jevrejske zajednice upozorili na alarmantno širenje, dopuštanje i podršku revizionizmu u vezi sa NDH, pokazatelj da su snage na koje ukazuju očito još veoma snažne u današnjoj Hrvatskoj.



On je podsjetio da su pismo, osim njega potpisali Veljko Kajtazi u ime romske zajednice, Ognjen Kraus u ime jevrejske zajednice, te Franjo Habulin u ime antifašista, te da ono predstavlja apel u kome su dokumentovani slučajevi negiranja zločina počinjenih nad Romima, Jevrejima, Srbima, antifašistima i, uopšte, protivnicima režima.

(24sata.info / NN)