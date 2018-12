Protest na koji je pozvao deo opozicije okupljen u Savezu za Srbiju održava se večeras u Beogradu, a učesnici su se okupili ispred Filozofskog fakulteta, odakle su krenuli u protestnu šetnju.

Protest nazvan "Stop krvavim košuljama" organizovan je, kako je najavljeno, zbog napada na jednog od osnivača Saveza za Srbiju, lidera Levice Srbije Borka Stefanovica i dvojicu njegovih saradnika.



Osnivač Saveza za Srbiju Dragan Ðilas uoči skupa je rekao za Blic da to nije politički, već građanski protest protiv nasilja.



On i Borko Stefanović predvode kolonu demonstranata, odmah iza transparenta na kojem je ispisan naziv protesta.



Na protestu su potpredsednici Narodne stranke Nikola Jovanović i Miroslav Aleksić, lider Dveri Boško Obradović, predsjednik DS Zoran Lutovac, funkcioner DS Radoslav Milojičić Kena, predsjednik Pokreta za preokret Janko Veselinović...



Protestna šetnja ide pored Skupštine Srbije i zgrade Radio-televizije Srbije, pa nazad, Makedonskom ulicom, do Trga republike.



Nema stranačkih obilježja, a građani nose transparente "Neonaci Naprednjaci",



"Majo, Marijane", "Svom snagom u glavu", "Zašto ćutiš Evropo"...



Pojedini učesnici duvaju u pištaljke.



Borko Stefanović i još dvojica stranačkih kolega napadnuti su 23. novembra u Kruševcu pred tribinu Saveza za Srbiju.



Veoma brzo uhapšeni su, kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, osumnjičeni za napad, inače trojica Kruševljana.

