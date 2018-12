Kosovski premijer Ramuš Haradinaj naveo je danas da Priština, pored taksi od 100 odsto na proizvode iz Srbije, može preduzeti i još gore korake, prenose prištinski mediji.

Ramuš Haradinaj / 24sata.info

On je u intervjuu za albansku tv A2 rekao da postoje i druge akcije koje se mogu desiti, a koje nemaju veze sa tarifama.



"Vidjećete kakve, kada se budu dogodile", naveo je on, prenosi Gazeta ekspres.



On nije precizirao o kakvim akcijama je riječ.





(24sata.info)