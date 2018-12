Meteorolozi hrvatskog Hidrometeorološkog zavoda su zbog obilne kiše i jakog vjetra, ponegdje i olujnog, objavili mnogobrojna upozorenja na opasne vremenske pojave narednih dana.

Ilustracija / 24sata.info

Zbog nestabilnog vremena za danas je izdato narandžasto upozorenje na opasne vremenske prilike za područje Gospića, Rijeke i Velebitskog kanala, prenose hrvatski mediji.



Prema prognozi vremena, kiša se danas očekuje u većini krajeva, ponegdje obilnija, dok je u najvišim planinama nakratko moguć i snijeg. Temperatura vazduha uglavnom od četiri do devet, dok će naveče biti u osjetnom padu.



Od sutra se očekuje promjenjivo i hladnije vrijeme, posebno od utorka, kada će prvo duvati slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar, zatim sjevoistočni i sjeverozapadni.



Do sredine sedmice biće kiše, a uz pad temperature vazduha očekuje se snijeg na istoku i na planinama.





