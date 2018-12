Specijalni sud u Beogradu izreći će u ponedeljak, 10. decembra, drugu prvostepenu presudu Darku Šariću i ostalim optuženim za šverc 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu.

Prvu prvostepenu presudu, kojom je Šarić bio osuđen na 20 godina zatvora, a ostali na višegodišnje zatvorske kazne, ukinuo je Apelacioni sud u junu 2016. godine i naložio ponavljanje suđenja.



Tužilaštvo za organizovani kriminal u završnoj riječi od suda je zatražilo da Šarića osudi na maksimalnu zakonom predviđenu kaznu zatvora kao organizatora kriminalne grupe.



Za trojicu svjedoka saradnika tužilaštvo je predložilo kazne manje od godinu dana, dok je za ostalih 18 optuženih tužilaštvo u završnim riječima predložilo maksimalne kazne za krivična djela "udruživanje radi vršenja krivičnih djela" i "neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga".



Shodno propisanim zakonskim kaznama Šarićevim saradnicima prijeti 10 do 20 godina, dok njemu kao organizatoru grupe prijeti 30 do 40 godina.



Pored Šarića, kao oragnizator grupe optužen je i Goran Soković koji je u bjekstvu, zatim Željko Vujanović i sada pokojni Dragan Dudić Fric.



Kao pripadnici grupe terete se Marko Pandrc, Nenad Novaković, Boško Nedić, Nikola Dimitrijević, Darko Tošić, Petar Obradović, Miloš Cajić, Milan Milovac, Rodoljub Radulović zvani Miša Banana, Borislav Tunjić, Boban Stojiljković, Živko Sibinski, Marko Dabović, Marko Račić, Vladimir Račić i Nebojša Sretenović.



Na optužnici se nalaze i tri svjedoka saradnika tužilaštva Draško Vuković, Radan Adamović i Nebojša Joksović.



U završnici suđenja Šarić je ponovio da tužilaštvo nema nijedan dokaz protiv njega i da "manipuliše podacima, izvlači iz konteksta...".



Šarićevi advokati su ranije molbu sudu da njihovog branjenika oslobodi, jer, kako tvrde, nema dokaza da je on organizovao kriminalnu grupu koja je krijumčarila kokain prekookeanskim brodovima iz Urugavaja, Brazila i Argentine.



Šarićevoj grupi je ponovljeno suđenje po jedinstvenoj optužnici spojenoj od ranijih šest optužnica, kojom se terete za šverc više od 5,7 tona kokaina iz Urugvaja, Brazila i Argentine u zapadnu Evropu tokom 2008. i 2009. godine.



On je četiri i po godine bio u bjekstvu, a srpskim srpskim vlastima se predao 18. marta 2014. godine, od kada se nalazi u pritvoru, dok se svi ostali sada brane sa slobode.



Osmorica optuženih su još u bjekstvu.



Prema optužnici, članovi Šarićeve organizovane kriminalne grupe međusobno su komunicirali preko SMS poruka i šifrovanih telefonskih brojeva, mada su im policija i domaće i strane tajne službe ušle u trag, pa je prvo hapšenje ove grupe uslijedilo u Urugvaju 15. oktobra 2009. godine i istovremeno u Srbiji u akciji "Balkanski ratnik".



U Specijalnom sudu u Beogradu Šariću se u posebnom postupku sudi zbog optužbi za pranje para u Srbiji ubacivanjem novca stečenog krijumčarenjem kokaina u legalne tokove.



Šarić i još 17 okrivljenih u tom procesu terete se za pranje oko 22 miliona eura.





