Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da su sve diplomatske, političke i bezbjednosne snage Srbije i dalje usmjerene na sprečavanje da se bilo šta loše desi Srbima na Kosovu.

Nebojša Stefanović / 24sata.info

"Borićemo se za to da mir bude sačuvan po svaku cijenu, a da Srbi budu zaštićeni. Mi moramo da štitimo naš narod koji je u ovom trenutku najugroženiji i moramo da budemo uz njega. To će uvijek biti politika Srbije", rekao je Stefanović za Radio-televiziju Srbije.



On je poručio da je posao Vlade Srbije da nastavi da se bori diplomatskim sredstvima za srpski narod, ističući da je besmisleno govoriti o takvoj vrsti eskalacije, poput rata, te da Srbija mora da jača ekonomski i diplomatski.



Komentarišući izjavu potpredsjednika vlade u Prištini Envera Hodžaja o stvaranju neformalnog antisrpskog pakta u regionu ili najava o formiranju vojske samoproglašenog Kosova, Stefanović je istakao da je ništa ne opravdava takvu vrstu podizanja tenzija na Kosovu i Metohiji.



"Uvijek smo ukazivali da takva vrsta ponašanja nije u skladu ni sa međunarodnim rezolucijama, ni sa rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN, ni sa dogovorima u okviru Briselskog sporazuma, ni sa garancijama NATO-a", rekao je Stefanović.



On je napomenuo da se Beograd mjesecima unazad veoma intenzivno bavi time.





(24sata.info)