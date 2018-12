Prištinski mediji su danas izvijestili o navodno najvećem cyber-napadu na prištinske institucije za koje se tvrdi da su došli iz Srbije, BiH i dijela Makedonije.

"GazetaExpres" piše da je vlada Kosova zatražila od američke Amasade u Prištini da ih informiše o ovom navodno velikom hakerskom napadu, dok "Koha" prenosi izjavu direktora Agencije za infirnaciono društvo, Kujtima Gashija, koji kaže da je to bio samo bezuspješni pokušaj napada, koji je uspješno spriječen.



"Danas je došlo do cyber-napada na elektronske adrese kosovskih institucija. Napadnute su i adrese diplomatskih misija. Napad je došao iz Srbije, Bosne i Hercegovine i dijela Makedonije. Svi ovi napadi su spriječeni ", rekao je Gashi i dodao da nije nanijeta nikakva šteta, prenosi Tanjug.



Gaši je rekao i da je navodni cilj tog napada bio bezuspješni pokušaj blokade elektronske pošte prištinskih institucija.



"Nijedan elektronski sistem kosovskih institucija nije preuzet pod kontrolu. Za sada nema razloga za brigu. Ovo je masovni napad, direktno od nepoznatih osoba i dolazi uglavnom iz Srbije i Bosne i Hercegovine", rekao je on za Kohu.





