Niti ja, niti vi, niti moja djeca neće biti "Sjevernomakedonci", poručio je makedonski premijer Zoran Zaev odgovarajući na pitanje kako se osjećao jutro nakon što su poslanici u Sobranju glasali za izmjene makedonskog Ustava.

Arhiv / 24sata.info



"Tačno je da imamo pridjev sjeverna, ali mi ostajemo Makedonija", rekao je Zaev, a prenio portal Plusinfo.mk.



Kako je objasnio, "vidjeli smo da 27 godina tonemo, možemo i da nastavimo da tonemo, ali da bismo obezbijedili bolje uslove života u našoj zemlji i da ne postanemo država penzionera, kao i da zadržimo mlade, odlučili smo se na ove korake".



Podsjetio je da je u Prespanskom sporazumu priznat makedonski jezik, kao i pravo na samoopredjeljenje i poručio:



"Nećemo biti ''Sjevernomakedonci'', a nećemo nositi ni uvrjedljivo ime ''firomci'' (FYROM, Former Yugoslav Republic of Macedonia)".



On je tokom javne debate na Univerzitu FON u Skoplju rekao da makedonski građani treba da razmisle šta ostavljaju svojoj djeci, nakon čega je njegov govor bio pozdravljen velikim aplauzom.

(FENA)