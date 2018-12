U Srednjoj tehničkoj školi u Čakovcu u utorak je navodno došlo do fizičkog napada jednog profesora na učenike.

Kako je "Indexu" ispričao učenik koji je svjedočio napadu, profesor je odlučio izbaciti učenike iz razreda jer su pričali na času, a onda je došlo i do fizičkog obračuna.



Učenik koji je bio u razredu tokom napada ispričao je da je profesor jednog učenika pretukao pred razredom, a drugog je odvukao u svoj kabinet, u kojem ga je udarao uz povike, vrijeđanja i prijetnje.



Dvojica učenika imaju 16 godina.



"Učenici su pričali i profesor ih je izbacio sa časa. Jednog je uhvatio za vrat pa udario rukom, a onda i nogom. Drugog učenika je na hodniku odvukao u svoj kabinet. Odgurnuo ga je u stol i udarao rukama", ispričao je učenik istog razreda.



Dodao je da su učenici policiji prijavili napad.



Prozvani profesor u razgovoru za "RTL" kaže da je reagovao tako jer nije imao drugog rješenja. Kaže da sistem ne štiti profesore i da bi opet napravio isto.



"Ja sam odreagirao na način, kad sam ustanovio koji je učenik to napravio, da sam ga gurnuo nogom, da ne kažem, nisam ga ozlijedio. Onda sam ga u kabinetu, nisam ga mlatio, ali sam gurnuo, isto tako drugog učenika. On je pljunuo na stol učenika, pa sam prema obojici primijenio isti tretman", rekao je profesor Franjo Dragičević.



Profesor kojem je ostala godina dana do penzije tvrdi da je još od jeseni taj razred, inače poznat u cijeloj školi kao problematičan, pokušavao smiriti razgovorom i drugim pedagoškim metodama, ali taj je put nakon što je gađan kredom izgubio kontrolu.



"Ja sam to napravio i da bi morao, opet bi napravio, sram me da sam morao. Mene ne štiti sistem, mene ne štiti uprava škole, direktori su OK, ali sistem nastavnike ne štiti", tvrdi Dragičević.

