Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je u četvrtak da je bila neugodno iznenađena izvješćima s njezine jučerašnje tiskovne konferencije iz kojih se mogao steći dojam da, u kontekstu najave formiranje vojske Kosova, Srbija prijeti svojom vojskom.

Brnabić je rekla da je nezadovoljna kako su pojedini inozemni mediji prenijeli njenu izjavu o vojsci, jer je u svom obraćanju novinarima, kako je kazala, "10 puta pozvala na priču o školama i obrazovanju, a ne o vojsci i puškama".



"Rekla sam kako se nadam da Srbija nikada u budućnosti neće morati upotrijebiti svoju vojsku, dosta smo ratovali", objasnila je Brnabić svoju jučerašnju ocjenu da je na stolu i vojna opcija.



"Nadam se da nikada nećemo morati upotrijebiti svoju vojsku, ali, nažalost, mislim da je to u ovom trenutku jedna od opcija na stolu, jer ne možemo gledati novo etničko čišćenje i nove oluje iako (premijer Albanije) Edi Rama na njih poziva", rekla je Brnabić u srijedu novinarima u srbijanskoj vladi.



Komentirajući danas izvješća s te konferencije, Brnabić je rekla kako je bila neprijatno iznenađena kako su Reuters i AP prenijele njezinu tiskovnu konferenciju i zatražila od svog tima da ponovno pregledaju snimku, inzistirajući da je pozivala na mir i razum i na razgovor, što nije istaknuto u izvješćima, prenosi Hina.



"Izvukli su pola moje rečenice i ispalo je da Srbija prijeti nečim, što je nevjerojatno i žao mi je, jer se radi o duboko ukorijenjenoj percepciji", rekla je Brnabić.



Najviše mi je žao, naglasila je Brnabić, što u inozemnim medijima nigdje nisam vidjela (vijest) da je 15 dana zabranjen tisak na srpskom jeziku na teritoriju Kosova.



Ona je ponovila da poziva na mir i razum i na to "što možemo uraditi za mlade ljude, bez obzira na nacionalnost, da ostanu u regiji i da im pružimo drugačiju perspektivu".



Reagirajući na izjavu Brnabić kosovski premijer Ramush Haradinaj jučer je rekao kako Kosovo svoju vojsku formira "za Afganistan i Irak" i "da bi pomogli drugim zemljama" , a ocjene kako Kosovo "formira vojsku za sjever", većinski naseljen Srbima, ocijenio je kao "čistu laž“, naglašavajući da "neće biti rata".



Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u četvrtak je rekao kako vjeruje da tenzije na Kosovu neće dovesti do rata, ali da Srbija svakako "neće dopustiti pogrom svog naroda, gdje god da živi".



"Ne volim ni koristiti riječ rat, a čini mi se da ljudi u Prištini ne razumiju razmjere katastrofe koje mogu izazvati i molim ih da to pokušaju shvatiti. Ali, kad imate takvog nepredvidivog protivnika, onda je to svakako problem", rekao je Vučić za TV Pink.

