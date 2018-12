Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas u Milanu, na ministarskom savjetu OEBS-a, da je zvanični Beograd posvećen regionalnoj saradnji i stabilnosti, te dijalogu sa Prištinom za čiji nastavak je neophodno momentalno ukidanje taksi od 100 odsto na robu iz centralne Srbije.

Ivica Dačić / 24sata.info

"Srbija je posvećena evropskim integracijama i sadržajnoj regionalnoj saradnji i nastupa kao kredibilan partner s ciljem obezbjeđivanja stabilnosti i bezbjednosti u regionu", rekao je Dačić.



On je naglasio da je Beograd posvećen dijalogu sa Prištinom koji se vodi uz posredovanje EU, kao i sprovođenju svega dogovorenog u skladu sa Briselskim sporazumom iz aprila 2013. godine.



"Smatramo, međutim, da je za nastavak ovog dijaloga neophodno momentalno ukidanje odluke Prištine o uvođenju tarife od 100 odsto na robu porijeklom iz šire Srbije", rekao je ministar vanjskih poslova Srbije.



On je ponovio da Beograd tu odluku snažno osuđuje, kao i nedavno javno spaljivanje srpskih proizvoda na Kosovu i Metohiji, što je "čin bez presedana".



"Zastrašivanje srpskog stanovništva od specijalnih jedinica kosovske policije, zajedno sa `trgovinskim ratom` koji je pokrenula Priština, predstavlja očigledan napad na Srbe, što zaslužuje osudu svih država učesnica savjeta OEBS-a", rekao je Dačić.



Komentarišući jučerašnju odluku o predsjedavanju Albanije OEBS-u 2020. godine, Dačić je izrazio očekivanje da će Albanija svoje predsjedavanje sprovoditi u skladu sa normama OEBS-a i po pitanju Kosova.



On je napomenuo da nije tajna da su pozicije Srbije i Albanije u vezi sa pitanjem Kosova, dijametralno suprotne, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije.



"Srbija je, zbog toga, imajući u vidu ranije postupke Albanije upravo u ovoj organizaciji, izrazila zabrinutost da bi Albanija mogla da iskoristi poziciju predsjedavajućeg za promociju Kosova i uključivanje njihovih predstavnika u neformalne segmente rada OEBS-a", rekao je Dačić.



On je naveo da je od ministra vanjskih poslova Albanije Ditmira Bušatija, poslije razmjene više pisama i razgovora dobio čvrsta uvjeravanja i garancije da će albanska strana poštovati osnovne principe OEBS-a.





(24sata.info)