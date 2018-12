Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je, povodom tenzija na KiM i nakon povećanja taksi na robu iz Srbije, da je uvjeren da rata neće biti.

"Ne volim tu riječ ni da koristim, člini mi se da ljudi u Prištini danas ne razumiju razmjere katastrofe koje mogu da izazovu i molim ih da pokupaju da to shvate. Mi smo u situaciji da ne da igramo šah sa nekim ko ima pomoć 10 kibicera, nego moramo da razmišljamo o tome da li će neko od njih da se podigne i lupi tablom o glavi i nas i sebe. Kada imate takvog nepredvidivog protivnika, onda to svakako jeste problem", rekao je Vučić, povodom najava formiranja vojske Kosova i eventualnog slanja jedne jedinice na sjever Kosova, za Pink televiziju.



On dodaje da se nada da će Srbija sačuvati mir.



"Nadam se da ćemo uspjeti da sačuvamo mir. Srbija će dati sve od sebe, uvjeren sam da ćemo imati mir, da rata neće biti, ali nećemo dozvoliti pogrom našeg naroda gdje god da živi", naglasio je predsjednik Srbije.



Vučić je rekao i da će danas u podne razgovarati telefonom sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom i naglasio da je "naše da uspostavimo komunikaciju sa NATO jer su oni preuzeli obaveze da ne bude vojske na sjeveru Kosova osim pod dva kumulativna uslova - da se sa tim saglase i NATO i lokalna zajednica, odnosno Srbi, a to se sigurno neće dogoditi", prenosi B92.



"Mislim i da je poruka Jensa Stoltenberga bila dobra i nadam se da će u Prištini to razumjeti. Čini mi se da mnogi pokušavaju da iz urazume", rekao je Vučić i dodao da je veoma važno i da međunarodna zajednica shvati ko želi mir.



