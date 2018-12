Predsjednik Hrvatske vlade Andrej Plenković primio je u Banskim dvorima predsjednika Vlade Republike Albanije Edija Ramu, nakon sudjelovanja na sastanku na vrhu Srednjoeuropske inicijative. Dvojica premijera odbacili su optužbe iz Srbije o stvaranju velike Albanije.

Foto: AA

Hrvatski premijer Andrej Plenković i albanski premijer Edi Rama su danas u banskim dvorima ocijenili kako Albanija i Hrvatska imaju dobre međusobne odnose i visoku razinu političke komunikacije kao NATO saveznice i članice brojnih regionalnih inicijativa.



Premijer Andrej Plenković izrazio je snažnu podršku Albaniji u njenim nastojanjima da postane članica Europske unije, s očekivanjem da se započnu formalni pregovori o pristupanju te pohvalio provedbu europskih reformi albanskog premijera Rame.



Premijer Rama se zahvalio na podršci koju Hrvatska pruža Albaniji na njezinom europskom putu, ali i na podršci koju Hrvatska daje Kosovu priznavanjem te države.



"Ključno je i za Albaniju i za Makedoniju da se započne s međuvladinom konferencijom i otvore pregovori. Naše je uvjerenje da će nakon što prođu europski izbori biti postignut konsenzus i za formalno otvaranje pregovora o pristupanju, a Hrvatska će taj proces s Albanijom vrlo čvrsto podržati", poručio je Plenković govoreći o albanskom putu u članstvo.



Plenković je ocijenio je kako je protekla godina za obje spomenute zemlje bila period familijariziranja s pravnom stečevinom Europske unije.



"Srbija i Beograd su prekršili ugovor o CEFTA-i. Kosovo se ponovno žalilo na to, no nažalost nije bilo reakcije koja bi to popravila. Stopostotno povećanje carina za srbijanske proizvode nije normalno, ali i situacije je nenormalna", kazao je premijer Rama odgovarajući na pitanje novinara.



"Moramo uzeti u obzir stanovitu frustraciju stanovnika jednog dijela Kosova koji su očekivali liberalizaciju viza nakon što su Kosovo i Crna Gora postigli dogovor o razgraničenju. Do jučer su Kosovari bili građani drugoga reda jer su živjeli pod Srbijom, ali su mogli putovati sa srbijanskim, odnosno jugoslavenskim putovnicama. Danas su oni jedini građani Europe drugoga reda koji ne mogu nikud putovati“, dodao je Rama.



"Kada govorimo o optužbama o velikoj Albaniji, ta se teza uvijek pojavi kada Albanci s Kosova traže nešto s pravom i kada mi kao Albanija i Kosovo nastojimo razgovarati o stvarima od zajedničkog interesa“, poručio je Rama.



Hrvatski premijer Plenković je poručio kako Hrvatska želi imati dobre odnose s Albanijom, s Kosovom i sa Srbijom.



"Ne vidimo scenarij (velike Albanije op.a.) o kojem ste govorili. Želimo da se stvari normaliziraju i odnosi stabiliziraju, a o tome je danas govorio i povjerenik Hahn koji je jučer posjetio Prištinu i Beograd“, kazao je Plenković.



Tijekom sastanka potpisana je Deklaracija o strateškom partnerstvu između dviju zemalja s očekivanjem unapređenja trgovinske razmjene koja sada iznosi oko 60 milijuna eura, a poručeno je kako su Jadransko-jonski koridor i Jadransko-jonski plinovod zanimljivi projekti za obje zemlje, a dvojica premijera dogovorila su za sljedeću godinu održavanje zajedničkog gospodarskog foruma.





(AA)