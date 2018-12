Premijeri Mađarske, Albanije, Slovačke, Makedonije i Rumunjske stigli su u ponedjeljak u Zagreb na summit čelnika Srednjoeuropske inicijative (SEI), a uz hrvatske čelnike na svečanoj večeri dočekali su ih i prosvjednici protiv mađarskog čelnika Viktora Orbana.

SEI ima 18 članica, a u Zagreb su stigli premijeri njih pet - Peter Pellegrini iz Slovačke, Vasilia Victoria Dancila iz Rumunjske, Zoran Zaev iz Makedonije, Edi Rama iz Alabanije i Viktor Orban iz Mađarske.



Ostale članice predstavljaju veleposlanici ili drugi dužnosnici, a na skup je došao i predstavnik Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi (OESS) te predsjednik Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Suma Chakrabarti.



Na sastanku na vrhu koji traje do utorka očekuju se i europski povjerenik za proširenje Johannes Hahn te bugarski premijer Bojko Borisov, javlja Hina.



SEI je osnovan s idejom da se pomogne zemljama regije u pristupanju Europskoj uniji i od današnjih 18 članica SEI njih 10 je članica EU, pet je država na putu da to postanu, a tri su članice Istočnog partnerstva.



Osnovan je 1989. u Budimpešti, a u članstvu su danas Albanija, Austrija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Hrvatska, Italija, Mađarska, Makedonija, Moldova, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Srbija i Ukrajina.



Hrvatska je predsjedala tom organizacijom ove godine, a u Zagrebu će ga preuzeti Italija.



Mađarskog premijera su pred Esplanadom dočekali prosvjednici s transparentima: "HDZ - prva crta Orbane", "Deportirajte Orbana, a ne izbjeglice" i "Smrdi na fašizam". U prosvjedu su sudjelovali Centar za mirovne studije (CMS), inicijativa Dobrodošli, GONG.



"Želimo Europu i EU u kojoj jednako vrijede sva ljudska prava i jednako vrijedi vladavina prava u kojoj nema crnih oaza poput Mađarske u kojoj se te temeljne vrijednosti ugrožavaju", poručila je za Hinu Jelena Berković iz GONG-a.



"Orban je osoba koja izbjeglice koristi kao svojevrsnu metu i kao fiktivnu prijetnju europskim vrijednostima koje on tobože štiti dok je zapravo on osoba koja te vrijednosti ugrožava zbog toga što apsolutno želi uspostaviti autoritarnu vlast u Mađarskoj, dokida građanske slobode i zapravo dokida sve demokratske vrijednosti na kojima EU počiva", kazala je Sara Kekuš iz CMS-a.



Srednjoeuropsko sveučilište (CEU), koje je utemeljio američki poslovni čovjek George Soros, priopćilo je u ponedjeljak da se u jesen 2019. seli iz Budimpešte u Beč, nakon što više od godine i pol nije uspjelo dogovoriti kompromis s Orbanovom vladom.



Ustanova osnovana 1991. odavna je trn u oku vladi koja liberalnog milijardera Sorosa, američkog Židova mađarskog podrijetla, optužuje između ostalog da putem svoje mreže potiče masovne emigracije nekršćana u Europu.



Budućnost CEU-a budila je zabrinutost u Europskoj uniji koja smatra da je njezina članica Mađarska ovakvim odlukama dovela u pitanje akademske slobode.



Bruxelles se razilazi s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom i u drugim pitanjima. Optužuje ga za kršenje vrijednosti na kojima se temelji Europska unija i za zadiranje u tekovine pravne države.

