Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da "ima loše vesti i da smo mi saterani u ćošak". On je upitao "šta ćemo 15. decembra kad usijane glave krenu na sever Kosmeta".

Arhiv / 24sata.info

Kako je rekao, prva loša vijest je to što je Priština naglasila da neće ukinuti takse dok Srbija ne prizna nezavisnost Kosova.



"Druga loša vest je da su Albanci danas najavili formiranje vojske za 14. decembar. Johanes Han je bio nedvosmislen kada su u pitanju takse koje je Priština uvela, oni su rekli da će takse da budu ukinute kad Srbija prizna kosovsku nezavisnot. Srbija neće tako da pregovara. Ono što je problem, šta ćemo 15. decembra ili 15. januara kada nekom od usijanih glava padne na pamet da šalje vojsku na sever Kosova", rekao je Vučić.



Kako kaže, to region dovodi u najviši stepen opasnosti.



Potezi Prištine su, istakao je, neodgovorni i strahovito neodgovorni.



"Ne želim ni da izgovorim reč šta je njihova namera, ali se plašim da sve nas dovode pored svršen čin", dodao je.



Kako je primjetio, izgleda "da su Srbi krivi što su na KiM razjareni zbog glasanja u Interpolu" i dodaje da je valjda trebalo da Srbija "glasa za njih, da oni ne bi donosili mere".



Kako je rekao, u Prištini znaju da neće uništiti srpksu ekonomiju, koliko god mjere bile bolne za Srbiju, jer Srbi imaju šta da proizvede i da izvezu.



Vučić je rekao da će mjere svakako uticati na Srbiju, ali ne dramatično, jer ima dobre rezultate, a imaće još bolje.



"Oni to rade da bi proterali srpski živalj sa KiM, da bi njihova čizma zauzela sever Kosova. To sam rekao na početku i to ponavljam danas. Oni će u tome imati javno protivljenje mnogih, ali suštinski skrivanje pogleda i ćutanje, i čekanje da se to desi, a da Srbiji budu vezane ruke. Naše ruke neće biti vezane, jer, mi smo saterani u ćošak, nemamo više ni izbora. Nama ostaje da se borimo za mir, da objašnjavamo svima u svetu šta je cilj Albanaca i da budemo uz svoj narod", poručio je Vučić.

(Tanjug)