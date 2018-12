Blizu tri miliona turista posjetilo je turistička mjesta u Srbiji od početka godine, a najveći broj turista je bio iz Bosne i Hercegovine, saopštio je Republički zavod za statistiku.

Od januara do oktobra ove godine zabilježeno je 2.976.070 turista, od čega je bilo 1.496.505 domaćih, a 1.479.565 stranih. To je 11 posto više u odnosu na isti period prošle godine.



Najveći broj turista je iz Bosne i Hercegovine sa 224.801 noćenja, a potom slijede iz Crne Gore, Kine, Turske, Njemačke i Rumunije.



Domaći gosti najviše su boravili u banjama i to njih 40 posto, dok je 32 posto bilo na planinama. Najposjećenija je Vrnjačka banja sa 636.783 noćenja, a zatim slijede Zlatibor, Sokobanja, Kopaonik, Beograd.



Strani gosti najviše su posjećivali Beograd, gdje je evidentirano 1.670.253 noćenja, kao i Novi Sad, Zlatibor, Vrnjačku Banju, Kopaonik.





