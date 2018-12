Povodom izjave kosovskog vicepremijera Envera Hodžaja da je u Hrvatskoj, Makedoniji i Crnoj Gori razgovarao o osnivanju pakta protiv Srbije, ministar Nebojša Stefanović kaže da treba vidjeti kako će se te zemlje odrediti. "Želimo da čujemo šta su to Srbija i srpski narod loše uradili da oni osnivaju pakt protiv Srbije i srpskog naroda", rekao je Stefanović.

Potpredsjednik Vlade Srbije Nebojša Stefanović rekao je da izjava Envera Hodžaja predstavlja neprijateljski akt protiv Srbije i njenih građana i poziv na dodatnu nestabilnost u regionu.



"Oni prepoznaju da Srbija jača, da Srbija nije lak plijen i da nije zemlja koja će se samo sklanjati, povijati i puštati da prolazi sve ono ono što je protiv interesa naše zemlje", rekao je Stefanović gostujući u Jutarnjem programu RTS-a.



Prema njegovim riječima, te riječi dolaze danas kad je Srbija i ekonomski i politički snažnija, ima veću ulogu u svijetu i može policijski i vojno značajnije da zaštiti svoju teritoriju i svoj narod.



S obzirom na to da je Hodžaj o paktu protiv Srbije razgovarao u Hrvatskoj, Makedoniji i Crnoj Gori, treba vidjeti kako će se te zemlje odrediti, rekao je Stefanović.



"Želimo da čujemo šta su to Srbija i srpski naord loše uradili da oni osnivaju pakt protiv Srbije i srpskog naroda", istakao je ministar.



On je ukazao da svi oni koji postoje u tim zemljma i koji vode te zemlje treba da razmišljaju o tome koliko je Srbija bila fer i korektna sve ove godine prema njima.



"Trudimo se da sa svima pravimo mirne i dobre odnose u regionu, trudimo se da pravimo takvu vrstu saradnje, i ekonomsku i političku da niko u regionu zbog Srbije nema bilo kakav problem", istakao je Stefanović.









(24sata.info)