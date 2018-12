Očekujem da će međunarodni pritisak, prije svega od Zapada, natjerati Prištinu da povuče nečuvenu odluku o povećanju taksi za robu iz Srbije, rekao je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić u intervjuu za "Kurir".

Ivica Dačić / 24sata.info

"Kad su prije tri godine mogli da za samo nekoliko dana natjeraju Hrvatsku da prekine besmislenu blokadu granice sa Srbijom, onda još lakše mogu da natjeraju Prištinu da uradi isto", rekao je Dačić.



On je dodao da ne postoji vlada u svijetu koja nije zatražila ukidanje taksi, uključujući Evropsku uniju i SAD, a da "možda samo Vlada Albanije misli drugačije, i jedan dio hrvatskih poslanika".



Upitan da li mlaka reakcija Zapada znači da Priština u tome ima njihovu pomoć, Dačić je rekao da, ako je Priština imala tu podršku u početku, "a vjerovatno je imala", onda je više nema.



"Јedino što ovdje treba da se desi je bezuslovno ukidanje trgovinske blokade i oko toga nema nikakvih pregovora", istakao je šef srpske diplomatije.



Povodom izjave kosovskog premijera Ramuša Haradinaja da će uvećane takse ostati na snazi dok Beograd ne prizna nezavisnost Kosova, Dačić kaže da je Haradinaj najavljivao mnoge stvari koje se nisu obistinile, pa se na to ne bi mnogo obazirao.



"Srbija nije uvela kontramjere jer mi poštujemo dogovore i ponašamo se civilizovano, zbog čega nas i poštuju na međunarodnoj sceni i zbog čega naši zahtjevi imaju snagu", dodao je Dačić.



On je dodao da je u ovakvoj situaciji nastavak dijaloga u Briselu nemoguć.



"Svaki dijalog dok se stanje ne normalizuje ne bi imao smisla", istakao je Dačić.







(24sata.info)