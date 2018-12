Vicepremijer Kosova Enver Hoxhaj izjavio je da je sa zvaničnicima Hrvatske, Makedonije i Crne Gore razgovarao "o osnivanju pakta protiv Srbije".

Enver Hoxhaj / 24sata.info

"U nekoliko sam navrata, za vrijeme boravka u Hrvatskoj, Makedoniji i Crnoj Gori, razgovarao sa čelnicima tih država da osnujemo jedan pakt koji bi se suprotstavio Srbiji i njihovoj agresivnoj politici", rekao je on zagrebačkom "Večernjem listu".



On tvrdi da je Srbija "faktor destabilizacije u regionu" i da "nastavlja agresivnu kampanju protiv Kosova na međunarodnom planu, te minira proces normalizacije".



"Kada ne izaziva krizu sa Kosovom, onda je izaziva sa Hrvatskom ili pak Makedonijom ili Crnom Gorom. Srbija ima dobre odnose samo sa Republikom Srpskom i ni sa kim drugim", rekao je Hoxhaj.



On kaže da je Vlada Kosova odlučila da poveća takse kako bi zaštitila svoje interese i najavio da će nove mjere uskoro biti objavljene.



"Ako neko misli da igra regionalnu prljavu igru, mora da zna da mi više nismo slabi. Ono što predsjednik Srbije Aleksandar Vučić igra oko razgraničenja i zamjene teritorija, njegov cilj nije Kosovo, već BiH, odnosno Republika Srpska", rekao je Hoxhaj.



On tvrdi da bi razgraničenje, odnosno razmjena teritorija, otvorila Pandorinu kutiju i da bi Vučić "sigurno pripojio Republiku Srpsku Srbiji".



"Zato svi mi u regionu moramo da budemo oprezni i sarađujemo zajedno", rekao je Hoxhaj i dodao da je to poručio predsjedniku i premijeru Hrvatske Kolindi Grabar-Kitarović i Andreju Plenkoviću.





