Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je međunarodna nagrada "Zlatni lav" za mir za 2018. godinu, koja mu je ove godine dodijeljena, dokaz da u Srbiji i u cijelom regionu postoji tiha, bezimena većina koja hoće mir i želi da poslije vijekova smrti nastupi nova era.

"Zato ova nagrada i ide njima, nepoznatima, tihim i dobrim ljudima u Srbiji, koji su me obavezali da tražim mir, podržali me u tome, dali mi snagu i obavezali me da to radim tako da oni, na kraju, budu nagrađeni", istakao je Vučić u pismu koje je danas u Veneciji pročitao ambasador Srbije Goran Aleksić.



Vučić je poručio da dodjela te nagrade nekom dolazi sa Balkana uliva nadu, te da zapravo pripada svim onim ljudima u Srbiji koji su ga obavezali da radi u interesu mira, prenose beogradski mediji.



Predsjednik Srbije nije prisustvovao svečanoj ceremoniji u Veneciji zbog situacije na Kosovu, odnosno krize izazvane mjerama Prištine. Međunarodnu nagradu "Zlatni lav" u njegovo ime preuzeo je ambasador Aleksić.



Komitet za dodjelu nagrade odlučio je da ambasador mira u svijetu za 2018. bude predsjednik Srbije zbog, kako je navedeno u obrazloženju, "plodnog doprinosa, međunarodnog dometa, koji karakteriše Vučićev mandat", te njegovih "snažnih napora u promociji mira".



Bivši šef italijanske diplomatije Franko Fratini, koji je prisustvovao ceremoniji u Veneciji, smatra da su napori koje je Vučić uložio u normalizaciju odnosa sa Prištinom, upros, kako ističe, "provokacijama i agresivnom stavu nekih susjeda" jedan od razloga što je "Zlatni lav" za mir otišao baš u njegove ruke.



Fratini je naveo da je Vučić bio sposoban da uspostavi lične i institucionalne odnose Srbije sa globalnim liderima, ali i da ojača odnose sa državama poput njegove.



Nagrade "Zlatni lav" za mir i "Zlatni lav" za pouzetništvo glavne su nagrade Međunarodnog Grand prix Venecije, kao i proglašenje Svjetskog ambasadora mira, što je za ovu godinu kardinal Frančesko Kokopalmerio.





