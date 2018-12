Bivši predsjednik makedonske Vlade Nikola Gruevski politički azil u Mađarskoj zatražio je u ambasadi te zemlje u Tirani, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa (RSE) iz Ministarstva spoljnih poslova (MSP) Mađarske.

Na zahtjev RSE iz tog ministarstva je navedeno da oni „nemaju informaciju o tome na koji način je Gruevski napustio Makedoniju“, ali su dodali da je on „u skladu sa nacionalnim i međunarodnim pravima stigao u Mađarsku“.



MSP Mađarske dalje navodi da njegov zahtjev za politički azil „nije političko, već pravno pitanje“.



Dodaje se i da Mađarska radi na razvoju dobrih, bilateralnih odnosa sa Makedonijom, te da i dalje podržavaju tu balkansku zemlju na putu ka Evropskoj uniji i njene napore u zaštiti državnih granica.



O tome da li je Gruevski, koji je u Makedoniji osuđen na dvije godine zatvora zbog malverzacija nabavkama, koristio diplomatska vozila Mađarske da bi došao do te centralnoevropske zemlje, u MSP-u nemaju podatke, stoji u pismu.



Na ovo pitanje ne zna odgovor ni kabinet predsjednika Vlade Mađarske Viktora Orbana, kome smo uputili sličan zahtjev. Naime, na upit koji je RSE uputio 16. novembra na adresu Orbanovog kabineta, odgovor je stigao takođe danas, dvije sedmice kasnije. U njemu se navodi da se „premijerov kabinet ne smatra institucijom odgovornom za tu vrstu podataka“.



„U svjetlu traženih podataka informišemo vas da kabinet predsjednika Vlade (Viktor Orban, prim.aut.) nije institucija koja raspolaže sa tom vrstom podataka, u skladu sa tačkom 9, član 3, Zakona o pristupu informacija od javnog značaja“, stoji u dopisu.



Dok Ministarstvo spoljnih poslova Mađarske zna da je Gruevski u tu zemlju stigao u skladu za zakonima, u ranijem odgovoru Ministarstva unutrašnjih poslova te zemlje navedeno je da oni nemaju informaciju o tome preko kog graničnog prelaza i iz koje zemlje je bivši makedonski premijer došao u Budimpeštu. Nejasno je kako je Gruevski mogao da stigne u Budimpeštu legalno, ako su mu makedonske vlasti još ranije oduzele pasoš.



Istovremeno, mađarske institucije nemaju zvanične podatke ni o tome gdje se sada nalazi Gruevski.



RSE je zahtjev za pristup informacijama od javnog značaja u vezi sa slučajem bivšeg makedonskog premijera poslao 16. novembra i to svim nadležnim institucijama Mađarske.



U kasnijem dopisu RSE je zatražio i od Uprave za migracije i azil te zemlje da potvrdi navode bivšeg premijera Makedonije da mu je odobren azil u Mađarskoj. Odgovor, međutim, još nije stigao.



Gruevski je u Makedoniji osuđen na dvije godine zatvora zbog nepravilnosti prilikom kupovine blindiranog vozila za potrebe vlade.



On je osmog novembra trebalo da se javi na odluženje te kazne, ali je pobjegao iz države u kojoj je u periodu od 2006. do 2016. godine obavljao premijersku funkciju.



U međuvremenu, parlament Makedonije oduzeo je poslanički imuniutet Nikoli Gruvskom, a 20. novembra je upućen i zvaničan zahtjev Budimpešti da izruči ovog političara Skoplju.



Evropski parlament je pozvao Budimpeštu da preda Gruevskog makedonskim vlastima. Iako to tijelo nema nikakve ingerencije u ovoj oblasti, mađarski mediji navode da je to još jedan politički pritisak na tu zemlju da riješi pitanje sa Skopljem.



Od sredine godine kada je stupio na snagu pooštreni zakonski okvir za dobijanje azila u toj zemlji, Budimpešta je primila 165 zahtjeva za azil, od toga je 65 još u proceduri a 88 je odbijeno, dok je svega četiri prihvaćeno, među njima i onaj koji je uputio Gruevski, navodi mađarski informativni portal index.hu.





