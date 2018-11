Kosovske sigurnosne snage će biti transformirane u oružane snage Kosova u miroljubive svrhe, najavio je predsjednik Skupštine Kosova.

Kadri Veseli / 24sata.info

Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veseli tvrdi da će Kosovske sigurnosne snage biti transformirane u vojsku polovicom idućeg mjeseca, prenijela je Koha.



Na upit novinara kada će biti održana sjednica parlamenta na kojoj će se glasati o zakonima o transformaciji Kosovskih sigurnosnih snaga u vojsku Kosova, on je odgovorio da će to pitanje na dnevnom redu Predsjedništva Skupštine biti već u ponedjeljak.



"Ove godine imat ćemo vojsku Kosova. Polovicom prosinca ćemo glasati o formiranju oružanih snaga Kosova. U ponedjeljak ćemo imati sastanak Predsjedništva parlamenta i tada ćemo odrediti datum. Pritom ćemo poštovati sve procedure. Parlamentarni odbori su pri kraju rada o ovom pitanju. Odlučivanje će biti transparentno. To je dug žrtvama našeg naroda, želja za slobodom i mirom u budućnosti", rekao je Veseli.



Dodao je kako će ta odluka biti donesena u suradnji s međunarodnim partnerima i premijerom Kosova Ramushem Haradinajem.



Upozorenje iz NATO-a



Tvrdi i da će Kosovske sigurnosne snage biti transformirane u oružane snage Kosova "u miroljubive svrhe".



"Naši ljudi nikada nisu bili agresivni prema bilo kome, niti će biti. Kosovo je neovisna i suverena država i zauvijek će ostati takva", kazao je Veseli.



Prethodno je James Foggo, zapovjednik združenih snaga NATO-a u Napulju, poručio političarima u Prištini da ne žure s procesom transformacije Kosovskih sigurnosnih snaga u vojsku Kosova.



Prema njegovim riječima, za takvu odluku neophodno je da sve strane budu zadovoljne.



"Bilo bi pametno da ne žure i daju vremena tom procesu, kako bi bili sigurni da su transformacijom [Kosovskih sigurnosnih snaga] zadovoljne sve strane", zaključio je Foggo.





