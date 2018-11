Spremite se, potrajaće, poručuje danas kosovski premijer Ramuš Haradinaj i ponavlja da povećane takse za Srbiju mogu ostati na snazi do priznanja nezavisnosti Kosova.

Ramuš Haradinaj / 24sata.info

"Kažu da je to za dnevnu politiku, ali spremite se da ova mjera moze ostati veoma dugo. Može ostati sve do priznavanja nezavisnosti Kosova od Srbije, sve dok nemamo jedan sveobuhvatni sporazum, gdje stoji i priznanje, i sjediste u UN, i nestala lica, i dugovi i penzije...", rekao je Haradinaj.



"Mi smo ustali, ovo je suverena odluka i nisu je donijeli saveznici Kosova, nego mi, kad nismo imali kud", rekao je Haradinaj za Klan tv.



On je optužio Beograd da je u prošlosti zlupotrebljavao Srbe sa Kosova, i da su žrtve bili i oni i Albanci.



Haradinaj takođe tvrdi da će se "pobrinuti o Srbima sa Kosova" i da će ih snabdjevati i južno i sjeverno od Ibra.





