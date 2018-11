Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić najavio je danas da će predložiti da se uvede Dan srpske zastave koji bi slavili Srbi u Hrvatskoj, Makedoniji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori, kao što Albanci na Kosmetu, Bujanovcu i Preševu slave albanski državni praznik - Dan zastave.

Ivica Dačić / 24sata.info

Dačić je istakao da niko iz međunarodne zajednice nije reagovao, niti osudio to što se i na Kosovu obilježava državni praznik Albanije - Dan albanske zastave, prenose beogradski mediji.



On je dodao da će ovaj prijedlog prenijeti predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.



"Vidjećemo da li će neko reći da je to sasvim legitimno", rekao je Dačić.





(24sata.info)