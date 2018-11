Crna Gora nepokolebljivo ide dalje usvajanjem evropskog sistema vrijednosti i boljeg kvaliteta života njenih građana i bit će naredna članica Evropske unije, rekao je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

Đukanović je završio posjetu Velikoj Britaniji predavanjem na Oksfordskoj uniji o temi "Evropska perspektiva zapadnog Balkana - crnogorsko iskustvo".



Ne želimo prečice



Obraćajući se studentima, predsjednik je poručio da je jedino ujedinjena Evropa stabilna Evropa i da će Crna Gora biti prva naredna članica Unije.



- Mi ne želimo nikakve prečice ka članstvu u EU. Nije nam važan status, važan nam je kvalitet života. Želimo da naši građani žive kao svi građani EU. Želimo da proces pridruživanja Evropi teče normalno, bez bespotrebnog ubrzavanja, da sve što uradi, uradi kvalitetno - rekao je Đukanović.



On je ocijenio da je integracija zapadnog Balkana od suštinske važnosti za Evropu.



- To je zapravo imperativ koji donosi dobro svima i zbog toga mislim da je jako važno da glasovima, poput crnogorskog, opominjemo ljude, makar bili i na važnijim evropskim adresama nego što su balkanske, da nemaju pravo na odustajanje od vizije - rekao je Đukanović.



Kako je kazao, on razumije glasove koji kažu da je potrebno konsolidirati Evropu.



- Potrebno je konsolidirati svaki sistem nakon krize, ali najbolja konsolidacija Evrope je njeno ujedinjenje. Zato te procese treba raditi istovremeno i konsolidirati Evropu i pomoći joj da oporavi svoju arhitekturu koja se pokazala nedovoljno dobrom u uvjetima krize. Ali tako da to ne ugrozi viziju koja znači daljnje ujedinjenje Evrope - naveo je Đukanović.



On je istakao i da je Evropa posljednjih 15 godina malo radila na kohezionom faktoru.



- Predugo je Evropa motivaciju za svoje ujedinjenje crpila na osiguranom miru, što je najveća vrijednost EU nakon Drugog svjetskog rata. Ali danas su stasale nove generacije koje se više i ne sjećaju tih ratova i koje možda ti ratovi mnogo i ne zanimaju - rekao je Đukanović.



On je dodao da su lideri na nacionalnom i evropskom nivou obavezni da ozbiljno dosmišljavaju to što će biti koheziono tkivo buduće evropske integracije.



Đukanović je rekao da je namjera da se Crna Gora vrati Evropi i da bude poticajan faktor da se zapadni Balkan, koji je predugo bio van evropskog kolosijeka, vrati evropskom društvu.



- Ukoliko želimo da vratimo region Evropi, onda moramo da uspostavimo društvene reforme, a to nije lak zadatak. Zbog toga opredjeljenje Crne Gore znači ulazak u neke nove stranice balkanske historije. Zbog toga je puno otpora, jer se ljudi plaše nepoznatog - rekao je Đukanović.



Zato je, smatra on, ozbiljan zadatak koji stoji pred politikom država zapadnog Balkana ukoliko žele da osiguraju evropski kvalitet života regionu.



On je, govoreći o perspektivi evropske integracije, rekao da u Uniji ne postoji entuzijazam za proširenjem koji se prepoznavao ranije.



Sistem vrijednosti



- Danas su ponovo prisutni tonovi da je Evropi potrebna konsolidacija da bi tek onda mogla razmišljati o proširenju. Postoji i kolebanje treba li nastaviti ili barem da li treba nastaviti ovakvu politiku proširenja. Bilo proširenja ili ne, postojala Unija ili ne, bila ovakva ili onakva, Crna Gora nepokolebljivo ide dalje usvajanjem evropskog sistema vrijednosti i boljeg kvaliteta života njenih građana - poručio je Đukanović, prenosi Antena M.



On smatra da je sada taj prekretnički trenutak i da Crnu Goru i Balkan treba vratiti svojoj evropskoj kući.



- To je jedini dobar izbor, ne samo za Crnu Goru nego i za zapadni Balkan i za Evropu - rekao je Đukanović.





