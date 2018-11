Zbog učestalog slanja elektroničkih poruka kojima je 35-godišnjem muškarcu iz Gospića htjela "nametnuti" njemu neželjenu intimnu vezu, policija je 38-godišnjakinju iz Otočca kazneno prijavila zbog kaznenog djela nametljivog ponašanja, kažnjivog zatvorskom kaznom.

arhiv / 24sata.info

Ličko-senjska Policijska uprava u utorak je priopćila kako Otočanku sumnjiči da je od svibnja 2017. godine slala poruke 35-godišnjaku iz Gospića, želeći uspostaviti njemu neželjeni odnos.



Zakonom je propisano da zatvorskom kaznom do jedne godine može biti kažnjena osoba koja "ustrajno i kroz dulje vrijeme prati ili uhodi drugu osobu ili s njom uspostavi ili nastoji uspostaviti neželjeni kontakt, ili je na drugi način zastrašuje i time kod nje izazove tjeskobu ili strah za njezinu sigurnost ili sigurnost njoj bliskih osoba", javlja Hina.



No, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora do tri godine ako je nametljivo ponašanje počinjeno u odnosu na sadašnjeg ili bivšeg bračnog ili izvanbračnog druga ili istospolnog partnera, osobu s kojom je počinitelj bio u intimnoj vezi ili prema djetetu.

(FENA)