Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je u ponedjeljak večer kako će Srbija bez obzira na prijetnje i pritiske Albanaca i povećanje carinskih pristojbi od 100 posto, ostati na europskom putu.

Foto: 24sata.info

"Bez obzira na bezobrazluk Albanaca, na drskost, prijetnje i pritiske na naš narod, moramo da se borimo da ostanemo na europskom putu, jer ako sami izađemo, vlak po njivi ne ide", dodao je on.



Vučić je kazao kako najveći broj građana Srbije želi status quo kada je riječ o rješavanju kosovskog pitanja, ali da "Albanci žele da zaokruže svoju državnost i za to su spremni da plate svaku cijenu".



On je za srbijanske medije naglasio da, iako nije bio nadomak nekog rješenja za Kosovo, neki su počeli da slušaju.



Vučić je kazao kako je imao teške razgovore s ljudima iz Europske unije, koji su predložili sastanak i pokušaj da se dođe do kompromisa s Kosovom, ali im je predočio da neće pristati na ucjene i pritiske da se razgovara o bilo čemu drugom, osim o ukidanju carina.





(FENA)