Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, poručio je u razgovoru za RTS da Srbija poslije dugo vremena ima velike ideje, ali da to ne znači da bi on ratovao za Mostar ili Sarajevo. Istakao je i da je potrebno naučiti lekcije iz prošlosti i platiti cijenu.

Foto: 24sata.info

- Srbija poslije dugo vremena ima velike ideje koje polako uspijeva definirati. Bit će još mnogo otpora za to. Teško ćemo objediniti sve naše nacionalne teritorije, gotovo nemoguće, u jednu državu. I ne treba o tome da sanjamo. Ali ono o čemu možemo i smijemo da sanjamo jeste da ih objedinimo ekonomski i kulturno. Da svi nosimo istu srpsku košulju i govorimo srpskim jezikom - kazao je Vučić.



Poručio je da se kroz prošlost treba učiti na greškama, da ''obilježavamo i da se borimo za poštivanje naših žrtava i da ih više ne bude u budućnosti, da čuvamo sve što imamo i gradimo poziciju za bogatiju i uspješniju Srbiju".



- To je jedino što smijemo. Sve drugo je put u propast i nestanak Srbije i Srba - rekao je Vučić.



Posebno je istakao značaj učenja lekcija iz prošlosti.



- Ja da vodim Srbe da ratuju za Mostar, Sarajevo ili ne znam šta, na pamet mi ne pada. Neću u tome učestvovati nikada. Mi moramo naučiti i sagledati sve svoje teške lekcije iz prošlosti. Ako nismo tada razumjeli, srce nas je vuklo drugačije, za to moramo platiti cijenu i sada voditi odgovornu politiku - potcrtao je on.



Govorio je i o Kosovu istakavši da Srbima srce i pamet nisu na istoj strani kada je riječ o Kosovu, jer "srce kaže jedno, a racio nešto donekle drugačije".



Istakao je da je na Kosovu trenutno 91 ili 92 posto Albanaca koji već imaju potvrđenu državnost od zapadnog svijeta.



- Ja vas pitam šta ćemo raditi ako dođe do bilo kakvog sukoba. Da se radujemo što će srpska vojska ući, da riskiramo sukob s NATO-om ili da im kažemo ''smijete da upadnete jer nećemo reagirati'' pa pobijte naš narod'? Pa šta mi ostaje na rukama, ili bilo kome od nas? Ili je svima lako pa ćemo prepustiti da neko odlučuje u naše ime - rekao je Vučić.

(Avaz)