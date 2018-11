Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući na RTS-u u emisiji "Oko" izjavio je da Milan Radoičić nije ubio Olivera Ivanovića.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

- Trebalo je nekoliko rezultata da se time postigne. Danas je saslušan Milan Radoičić u Beogradu. Mi smo tražili čahure od Prištine na 24 sata da vidimo iz koje puške je ubijen. Da vidimo da li smo u pravu ili ne. Nikada nismo dobili čahure. Danas ne bismo ni mogli ništa da uradimo s tim. Sve što smo tražili, nikada nam nisu poslali, dok smo mi sve učinili da saznamo ko je ubica. Saznali smo da Milan Radoičić nije ubio Olivera Ivanovića - dodao je Vučić.



Predsjednik Srbije je istakao da su ubili Milana Radoičića ko bi ikada rekao da on nije ubio Ivanovića.



- Radoičić je pristao na poligrafsko ispitivanje i prošao - dodao je Vučić.



Neformalno je ispitan 21. februara ove godine, a sada su htjeli da ga ubiju, istakao je on.



- Njih 52 je došlo da ga hapse. Prvo je ucjenjivan drugi čovjek, pripadnik narko-klana, kome je nuđeno da optuži Milana Radoičića da je on to uradio. Pošto on to nije mogao da kaže, onda su rekli Marković je zvao policajca jednog, a mi imamo sve brojeve s lica mjesta - dodao je Vučić i pokazao dokumentaciju, piše Kurir.



O statusu kvo na Kosovu



- Ne bih samo govorio od 1912. godine i činjenica da prvi put uzimamo poslije mnogo vremena pod svoju kontrolu. Nije baš naš od pamtivijeka, imali smo problema još od Berlinskog kongresa. Uvijek smo se borili za taj prostor i iz decenije u deceniju ga gubili. Bili smo veoma ugroženi od 81. do 91. godine - istakao je Vučić.



Predsjednik Srbije je dodao da je ono što ga danas brine jeste to što Srbi i građani Srbije s jedne strane ne žele riješavanje, a "s druge strane ne razumiju s čim se suočavaju".



- Ja da vodim Srbe da ratuju za Mostar, Sarajevo ili ne znam šta, ne pada mi na pamet! Neću to učiniti nikada! Moramo da naučimo sve svoje greške iz prošlosti. Što se Kosova tiče, imamo jedan problem da definiramo šta je to realno što možemo da imamo. To se ne može tako banalizirati. S druge strane imamo Albance koji su neodgovorni, neozbiljni i zato su veoma opasni - dodao je Vučić.



Vučić je dodao da se Srbija mora boriti da ostane na evropskom putu uprkos svim prijetanjama Albanaca.



- Evropska unija mora da reagira na kršenje sporazuma, ali ne reagira. Naše je da pomognemo našem narodu, pa se pojavio hljeb i mlijeko u Kosovskoj Mitrovici. Ne možete da spriječite Srbima da pomognu svom narodu. Je li rješenje da kažemo "Mi nećemo u Evropu zbog toga". A gdje ćemo", istakao je predsjednik Srbije.



Na pitanje ko su sponzori Albancima, Vučić je rekao da je Amerika njima i mama i tata.



- Ostale velike sile su im tetke i strine. Naša pozicija je teška i borimo se da je održimo. Da se šahovskim rječnikom izrazim, teško da možemo da pobijedimo s damom manje - dodao je Vučić.



(24sata.info)