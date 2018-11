Ministar vanjskih poslova Srbije, Ivica Dačić, rekao je da Albanija i Kosovo više i ne kriju da stvaraju jednu državu, navodeći da su novi stavovi albanskog premijera Edija Rame o podršci Prištini usmjereni ka stvaranju takozvane "velike Albanije".

Ivica Dačić / 24sata.info

Dačić je ocijenio da je Rama "ubio regionalnu saradnju" i evropske vrijednosti time što je podržao Prištinu u blokadi robe iz centralne Srbije i BiH.



On je ukazao da je albanski premijer tom podrškom Prištini prekršio i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji Tirana ima sa EU i da sada Beograd ponovo treba da brani evropske vrijednosti.



"Jedna od četiri osnovne evropske vrijednosti je slobodna trgovina", podsjetio je Dačić, kritikujući predstavnike EU zbog blagog reagovanja na odluku Prištine o uvođenju taksi na srpsku robu.



On je odbacio stavove Rame da zvanični Beograd nije bio iskren u dijalogu sa Prištinom i ponovio da je Beograd ispunio sve na šta se obavezao Briselskim sporazumom, dok je prošlo više od 2.000 dana od kada Priština nije uspostavila zajednicu srpskih opština.



Dačić je odbacio kritike o aktivnostima srpske diplomatije na povlačenju priznanja takozvane kosovske nezavisnosti, ukazavši da je tu riječ o dvostrukim standardima.



Prema njegovim riječima, kada na sjednicama Savjeta bezbjednosti UN neke zapadne države vrše pritisak na neke od zemlja da priznaju kosovsku nezavisnost - onda je to u redu, a Beogradu nije dozvoljeno da radi na povlačenju priznanja kosovske nezavisnosti.



Dačić je u Arhivu Jugoslavije, nakon otvaranja izložbe o 180 godina bilateralnih odnosa Srbije i Rusije, poručio da će se Beograd i dalje ponašati odgovorno, i u trgovinskom ratu koji je objavila Priština, te neće dati nikakav povod da međunarodna zajednica govori o "dvije strane" u tom sporu.





(24sata.info)