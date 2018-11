U narednih šest mjeseci neće biti nikakvih tarifnih i netarifnih barijera između Kosova i Albanije, dogovoreno je na današnjem zajedničkom sastanku Vlada dvije zemlje.

Foto: AA

Dvije Vlade su danas potpisale devet sporazuma o međusobnoj saradnji u raznim oblastima od carine, preko zdravstva i ekonomije do saradnje mladih.



Premijer Albanije Edi Rama je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa kosovskim premijerom Ramushem Haradinajem nakon sastanka vlada dvije zemlje, kazao da će na graničnim prelazima biti dovoljan dokument samo jedne strane za trgovinsko-ekonomsku saradnju. On je ocijenio da se radi o velikom i odličnom koraku.



“Ko saradnju Kosova i Albanije posmatra očima prošlosti, pozvan je da posmatra očima budućnosti. Budućnost je da ne bude tarifnih i netarifnih barijera i tu dolazi moment koji je izazvao mnogo debate i koji je povezan sa uvođenjem 100 posto tarifa Srbiji od strane Vlade Kosova, koja nije ekonomska radnja, već jasna politička reakcija i poziv Srbiji da se spusti nogama na zemlju i da shvati da se put u budućnost ne gradi nožem u leđa Albancima”, kazao je Rama.



On je podsjetio na posljednje spriječavanje Kosova da se učlani u Interpol, potpuno neprihvatljivo.



Albanski premijer je naglasio da će Kosovo od 1. janura 2019. imati svoju tranzitnu tačku u luci Durres (Drač), da će biti ukinut roming između dvije zemlje, te da će na graničnom prelazu Morina biti zajednička kontrola, kako bi se obezbijedila sloboda kretanja.



Rama je naglasio da su kosovski Albanci i dalje taoci EU i da se stalno odlaže odluka o viznoj liberalizaciji, iako je glavni traženi uslov ratifikacija demarkacije granice s Crnom Gorom ispunjen, dok je s druge strane Srbija u pregovorima o članstvu iako nije priznala Kosovo.



“Srbija ne može imati jedno za lice za Albaniju, a drugo za Kosovo. To je neprihvatljivo. Neprihvatljivo je da Srbija ometa svaku vrstu robe sa Kosova da uđe u Srbiju, a nastavlja sa ubacivanjem robe na Kosovo sa dokumentima Kosova i Metohije. Metohiju nek zadrže za sebe. Ovo je Kosovo i to se ne pregovara i ne diskutuje više”, kazao je Rama.



On je naglasio da Albanija želi da Srbi i Albanci idu zajedničkim putem u budućnost, ali saradnja sa Srbijom mora biti recipročna. Rama je poručio da iako je tarifa 100 posto na uvoz robe iz Srbije iracionalna, Albanija te mjere podržava 100 posto.



Odgovarajući na pitanja novinara u vezi ideje o mogućoj korekciji granica između Kosova i Srbije, Rama je kazao da je od početka stave da ništa nije isključeno s ciljem da Albanci ne mogu biti više odvojeni i da moraju biti zajedno u smislu dvije države bez granica.



Takođe je istakao da su svi oni koji predsjednika Kosova Hashima Thacija zbog te ideje o korekciji granice nazivaju izdajnikom, magarci. Po njemu potrebna je strategija za budućnost Kosova kako bi Albanci bili zajedno i da Kosovo i Albanija budu jedno u svakom pogledu i sa svakog aspekta.



Premijer Kosova Haradinaj je ponovio svoj stav protiv podjele Kosova.



“Ko misli da uzme zemlju od Kosova griješi, bilo da je sa Kosova ili iz Albanije, bilo ko, ni jedan metar Kosova više se neće uzeti. Da li je to Ramush, Edi ili Hashim Thaci ili bilo ko drugi, teško griješi. To je albanska zemlja na kojoj je prolivena krv, 17. februar se ne dira više”, kazao je Haradinaj.



Dodao je da je Kosovo u ovim granicama priznato i od Albanije i od SAD-a te da nema potrebe o ovome više pričati. Haradinaj je današnje sporazume ocijenio jako važnim i istovremeno je tražio od Rame da završi nacionalni auto-put ako se od Kosovara traži da plaćaju taksu od pet eura, dok je Rama naglasio da je u miru patriotizam plaćati takse i ispunjavati obaveze.





(AA)