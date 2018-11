Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da ga ne bi čudilo da je Priština zaista zabranila ulazak ministrima Vlade Srbije na Kosovo i istakao da se to kosi sa svim dogovorima koji su postignuti u Briselu.

Ivica Dačić / 24sata.info

Dačić je novinarima rekao da ga takva odluka ne bi čudila, jer naglašava da je uvođenje taksi od 100 odsto dokaz da nema racionalne i razumne politike u Prištini, te "da smo otišli u sferu političkog ludila".



"To pitanje nije za nas, već za međunarodnu zajednicu, EU, i to je pitanje šta će preduzeti povodom toga. Neke zemlje su porodile političkog monstruma u Prištini i vrijeme je da ga ograniče", rekao je Dačić i dodao da ne vjeruje u priče iz međunarodne zajednice o tome da Priština neće da ih sluša.



Šef diplomatije navodi da je kosovski ministar Šalja fotografiju sa Edijem Ramom i natpisom "100 odsto" postavio na Facebook profil, i da je Rama možda zloupotrebljen, ali da je u svakom slučaju potrebno da se ogradi.



Dačić je istakao da Albanija i Kosovo govore o brisanju granica i ukidanju carina i granične policije i naveo da nema svrhe da Srbija učestvuje na skupovima o regionalnoj saradnji, ukoliko Evropa zaista ne vidi o čemu je riječ i koliko je ovo licemjerje Albanije i Prištine.



Upitan da li će predložiti da Srbija ne učestvuje na regionanim skupovima, Dačić je kazao da prvo treba da se održi skup o revitalizaciji regionalne saradnje.



"Ovo je nešto što ne odlikuje 21. vijek, ovako nešto se ne dešava nigdje sem na Kosovu i ako neko misli da ćemo se zaustaviti ili uplašiti ili prestanemo da se borimo za državne interese i da ćemo priznati Kosovo, vara se. Ako neko misli da smo se uplašiili Haradinaja, vrijeme je da ga probudi iz hipnoze u koju je upao. Bojim se da nije sam, to su lutke kojima upravlja neko sa strane", rekao je Dačić.



Upitan da li Moskva za Beograd može da bude ono što je Vašington za Prištinu, Dačić je kazao da Srbija ne traži ni od koga podršku već poštovanje međunarodnog prava.



Istakao je da zvaničnici u Srbiji neće da slušaju od međunarodne zajednice da su oni krivi za bezumne poteze Prištine i da su ih izazvali time što nisu primljeni u Interpol.



"Nije riječ ovde o tome da Srbiji neko nešto hoće da učini, oni hoće da naruše regionalni mir i stabilnost. Srbija neće dozvoliti da bude uvučena u to blato, ali će braniti nacionalne interese", poručio je Dačić.



On je naveo Rusija i Kina u tome mogu da pomognu Srbiji i to u tom smislu što su te dvije države garanti da UN neće izvršiti reviziju Rezolucije 12 44, kao i da neće priznati jednostrane akte Prištine.



"Mi bismo željeli da to bude zajednički pristup svih stalnih članica Savjeta bezbjednosti i UN", zaključio je Dačić.





(24sata.info)