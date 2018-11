Predstavnici opozicije optužili su danas predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je "duboko podijelio" društvo u Srbiji i da je najkrivlji za stvaranje atmosfere u kojoj se događaju napadi na one koji imaju drugačije političke stavove od vlasti.

Predsjedavajući Saveza za Srbiju Dragan Đilas optužio je Vučića da je "glavni krivac" za incident u kome je jedan od lidera tog opozicionog bloka Borko Stefanović povrijeđen u Kruševcu. Đilas je na vanrednoj konferenciji za novinare u Beogradu, kojoj su prisustvovali i predsjednici Socijaldemokratske stranke i Demokratske stranke Srbije, Boris Tadić i Miloš Jovanović, kao i lider Pokreta slobodnih građana Saša Janković, ocijenio da se Srbija od 2012. godine pretvorila u zemlju "mržnje i agresije".



"Ti si Vučiću mnogo veći krivac od batinaša koji su napali Borka (Stefanovića) i koje su poslali ljudi koji vode kriminal u Kruševcu, inače jako bliski kriminalcima sa sjevera Kosova. Ti si nas nazivao izdajnicima, kriminalcima, bjednicima, huljama. Danas ne smijemo slobodno da iznosimo svoje stavove, ne smijemo slobodno da šetamo, ostalo je samo da se uvede policijski čas", kazao je Đilas, u, kako je rekao, ličnom obraćanju Vučiću.



On je predstavnicima EU poručio da je "razbijena glava Borka Stefanovića dokaz demokratskog napretka Srbije od 2012. godine".



"Nećemo mi destabilizovati državu koju volimo, ali ćemo se boriti da bude slobodna i da u njoj vladaju prava", rekao je Đilas.



Predsjednik Ljevice Srbije i jedan od lidera Saveza za Srbiju Borko Stefanović ocijenio je da je režim Aleksandra Vučića "duboko podijelio Srbiju".



"Zadatak ljudi koji su me napali je da izvrše kriminalnu podjelu Srbije na one koji imaju vlast i nas koje su pretvorili u svoje neprijatelje. Ovaj zločin nas neće zaustaviti, borićemo se da Srbija ne bude država krvavih košulja. Savez za Srbiju i naši prijatelji treba ubuduće da nastupaju zajedno, tada im neće biti lako da nas udaraju iz mraka, fašistički", kazao je Stefanović.



Lider Pokreta slobodnih građana i Građanskog bloka 381 Saša Janković upozorio je režim da "slučajno ne pomisli da nećemo braniti svakog opozicionara, svakog građanina od nasilja ove anticivilizacijske vlasti", dok je predsjednik Demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović ocijenio da je napad na Stefanovića "napad na demokratiju, pluralizam, na osnovna ljudska i politička prava".



"Borko je napadnut jer se bavi javnim poslom. Atmosfera u društvu, za koju je najzaslužnija vlast, doprinijela je tome, ako nije i prvi uzrok takvog ponašanja. Kada se kabadahijski vlada kao danas u Srbiji, normalno je da napadnu nekog ko ima drugačije političke stavove", rekao je Jovanović.



