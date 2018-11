Predsjednik Levice Srbije Borko Stefanović rekao je danas na pres konferenciji da su ga juče u Kruševcu napali kriminalci, da je napad bio organizovan i da je riječ o pokušaju ubistva.

Foto: Tanjug

Stefanović je rekao da se to nije dogodilo spontano, jer su, kako tvrdi, počinioci napada "pratili kretanje" predstavnika Saveza za Srbiju u Kruševcu.



On je rekao da ga je napala grupa mladića sa kapuljačama, na ulazu u prostorije Mjesne zajednice Rasadnik, kojima je, navodi, rekao "dobro veče", a zatim je dobio udarac u potiljak.



"Izgubio sam mnogo krvi, rasekotina je bila vrlo široka", dodao je i naveo da su ga šutirali u glavu dok je bio u nesvjesti, a da su ljekari utvrdili da udarci nisu zadati rukom.



Stefanović kaže i da su tom prilikom povrijeđena još dva člana Levice Srbije, jednom su "izbijena dva zuba", ali nije objasnio kako se to dogodilo.



On je pozdravio to što je MUP Srbije brzo pronašao i uhapsio napadače na njega, kao i to što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć osudio taj napad, ali je dodao da "nije dobro da se priča da ima više verzija događaja i da je u pitanju lakša tjelesna povreda".



Na pitanje novinara ko stoji iza napada, on je rekao da su akteri "manja grupa kriminalaca", koja je povezana sa izvjesnim "kontroverznim biznismenom", a koji je, kaže, povezan sa nekadašnjim gradonačelnikom tog mjesta Bratislavom Gašićem.



Lider Saveza za Srbiju Dragan Ðilas odgovornim smatra predsjednika Srbije, jer je, kako je rekao, stvorio sistem koji je omogućio taj napad.



Predsjednik SDS Boris Tadić dodao je na to da je svaka podrška međunarodne zajednice politici predsjednika Vučića "bestidna i besramna".



Ðilas je takođe rekao da su neki mediji juče izvještavali da "neki od njih" sa Haradinajem dogovaraju pad vlasti u Srbiji, što je, kaže, besmisleno.





(24sata.info)