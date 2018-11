Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je danas da jedini način da Srbija prizna Kosovo jeste da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić "bude srušen i zamijenjen nekim poslušnim i slabim".

Aleksandar Vulin / 24sata.info

"Kosovski premijer Ramush Haradinaj i oni iz međunarodne zajednice koji mu dopuštaju da uvodi takse i krši Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i CEFTA sporazum to znaju. Zato je uvođenje dažbina i pokazivanje sile prema Srbima u Kosovskoj Mitrovici dio iste akcije, koja za svoj cilj ima na prvom mjestu rušenje Vučića kao nužni preduslov za priznanje cjelovitog i jedinstvenog Kosova", istakao je Vulin.



On je u saopštenju za javnost poručio da kako će, međutim, "ideja nezavisnog Kosova trpjeti poraze dok Vučić vodi Srbiju, a to mu velike sile neće oprostiti", prenose beogradski mediji.



Ramush Haradinaj je ranije izjavio da carine od 100 posto na robu iz Srbije neće biti ukinute dok Srbija ne prizna nezavisnost Kosova.





