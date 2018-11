Kosovski premijer Ramuš Haradinaj ponovio je u intervjuu za RTK 2 da će porez od 100 odsto za robu iz centralne Srbije biti ukinut kada dođe do međusobnog priznavanja Srbije i Kosova.

Ramuš Haradinaj / 24sata.info

"Najvjerovatnije kada priznamo jedni druge, ali ne možemo više djelimično, to nije dalo rezultat", rekao je Haradinaj.



Upitan koliko je, prema njegovom mišljenju, realno očekivati da će predsjednik Srbije potpisati bilo koji dokument o priznanju nezavisnosti, Haradinaj kaže:



"Ako nije njegov interes i interes njegovog naroda, neće, ali ako jeste, zašto da ne?", rekao je Haradinaj.



Smatra da dijalog nije klinički mrtav i kaže da sada ima mnogo razloga za dijalog i da se riješi ono što nije riješeno.



"Jedna stvar se zna - da Kosovo postoji, na Srbiji je da odluči da li će biti u dobrim susjedskim odnosima ili ne. To je njihov izbor", rekao je Haradinaj.



Za to što ZSO još nije formirana, on kaže da Beograd to neće jer želi nešto više nego što je na papiru.



"Kad bi to bilo u našim rukama, to bi bilo završeno", tvrdi kosovski premijer.



Poslednji događaji ne daju najbolji signal ni za sveukupnu situaciju ni za region, ali ipak nije cilj da se zaoštrava ili da se pogoršava stabilnost i bezbjednost, tvrdi Haradinaj.



Na konstataciju novinara da je ocjena Beograda da su jučerašnja hapšenja na sjeveru opasan potez koji zaoštrava situacija na terenu, on je ponovio da to nije usmjereno politički na srpsku stranu, Srpsku listu ili na bilo koga.



Kaže i da je razgovarao sa nekim ljudima na Kosovu, a na pitanje s kim, ne odgovara.



U vezi sa istragom ubistva Olivera Ivanovića, što je , prema Prištini, glavni razlog hapšenja na sjeveru Kosova,on kaže da je to naložilo tužilaštvo i da nema pristup tome.



Na konstataciju novinara da je sasvim izvjesno da je iza inicijala M. R. osoba sa kojom se više puta sastajao, zvanično i nezvanično, on odgovara:



"Da, gospodin Radojčić nije bio kod kuće, tako su izjavili iz policije. Znalo se da je u Beogradu, bio je na televiziji i vaša TV je prenijela da je na sastanku u Beogradu. Policija možda nije imala informaciju da se nije vratio, ili policija iz nekih razloga nije mogla da odloži ovu akciju, ali sada je gospodin Radojičić pod istragom."



Kako je precizirao, povezan je sa slučajem Olivera Ivanovića.



Tvrdi da protesti koji su počeli da se održavaju na svjeru KiM zbog povećane stope carine ne mogu da prerastu u sukob.



Kako kaže, nije bio upoznat sa tim da će kosovska policija izvršiti akciju na sjeveru, prije nego šte se akcija i desila.



Povodom preporuke visoke predstavnice EU Federike Mogerini da Priština ukine takse, on navodi da ona zna da je Kosovo oštećeno od strane Srbije zadnjih godina i da nisu poštovana načela CEFTA.



Kaže i da je Priština radila po pravilima CEFTE i da su sve odluke bazirane na CEFTA.



Na pitanje da li se osjeća krivim zbog scena paljenja srpskih proizvoda na trgovima Kosova, on kaže: "To ne prihvatam, to nisu albanske, kosovske scene, ne volim to, ne bi niko trebalo to da radi, niko, to nije u redu."



Na pitanje o Specijalnom sudu i tome što se spekuliše o imenima prvih optužnica, i da se pominje i njegovo ime, kaže da je spreman da se i treći put odazove.



Prema njegovim riječima, otvaranje pitanja granica otvorilo bi prošlost i to nije u redu.



Kaže da ne bi volio da to dožive ni Albanci ni Srbi ni niko.



"I ne razumijem igre oko toga. To je prljava igra svakog ko je uključen u to", kaže on i tvrdi da do promjena granica neće doći.



Gvoreći o Srpskoj listi kaže da vjeruje da je njihova sudbina u rukama Vučića, koji od njih traži ovaj ili onaj postupak.



"Vjerujem da bi Beograd žrtvao Srpsku listu i srpske lidere u igri oko podjele. Predsjednik Vučić bi htio da se ruši moju vladu, jer ne podržavam podjelu. To bi značilo da bi nekako možda imao i partnere na Kosovu, ali ne vjerujem da je to stav Srpske liste jer nisu svi sa sjevera, neki su sa centralnog Kosova", kaže Haradinaj.







(Tanjug)