Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić ocijenio je danas da EU može da zaustavi besmislenu odluku Prištine o taksama od 100 odsto na robu iz centralne Srbije.

Rasim Ljajić / 24sata.info

Ljajić je izrazio nadu da će pritisak međunarodne zajednice na Prištinu biti sve veći, jer je ovo stanje neodrživo, a ugroženi su i projekti u koje je EU puno uložila - od CEFTA sporazuma, preko Berlinskog procesa, do ideje o stvaranju zajedničkog ekonomskog prostora.



"Sve je sada dovedeno u pitanje ukoliko se ove mjere nastave", rekao je Ljajić za "Sputnjik".



Ljajić je upozorio da najnovije mjere Prištine mogu izazvati veliku ekonomsku štetu.



"Riječ je o više od 2.660 malih i srednjih preduzeća i velikih kompanija, koji plasiraju robu na to tržište i mali će svakako pretrpjeti veliku štetu, jer oni teško da mogu da nadomjeste to tržište", rekao je Ljajić.



Prema njegovim riječima, velike kompanije će vjerovatno pronaći nova tržišta, ali ekonomska šteta će u cjelini biti ogromna i zavisiće od toga koliko će ove mjere trajati.





