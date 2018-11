Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je dobio informaciju da je KFOR zaustavio albanske trupe koje su krenule na sjever Kosova.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

Tokom sastanka sa predstavnicima Srba sa Kosova, on je zahvalio KFOR-u na tome.



"Hvala im na tome, ako je to tačno", rekao je Vučić.



On je zamolio Srbe sa Kosova da "izbjegavaju svaku vrstu incidenta, jer mi nemamo pravo da radimo ni pola onoga što je njima dozvoljeno", kazao je.



Vučić je ukazao i na važnost toga da se Srbi vrate svojim kućama, kažu da je Srbija uz svoj narod.



Prethodno je Vučić na istom sastanku rekao da ima informacije da su albanske trupe krenule iz baza Belvedere i Vrelo ka sjeveru Kosova, ponovivši da Srbija mora da sačuva mir.





(AA)