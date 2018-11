Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Beograd spreman odmah nastaviti dijalog s Prištinom čim Kosovo ukine takse za proizvode iz centralne Srbije i iz BiH.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

"U svakom dijalogu moraju postojati pravila i poštovati se druga strana. Čekamo da Priština uradi svoj posao i da se stavi na civilizovanu stranu i ukine takse. Kada to učine, spremni smo da nastavimo odmah”, kazao je Vučić.



On je naglasio da "ne može prognozirati hoće li Priština, nakon neuspjeha da se učlani u Interpol, prihvatiti da ukine takse ili će ići na dodatnu konfrontaciju".



“To je veoma teško pitanje. Da mi je neko ranije rekao da je moguće da neko uvodi takse, ja bih rekao da to pripada ne 21. nego 17. vijeku. Ne znam šta da kažem šta će uraditi. Nadam se da neće biti takvih poteza u budućnosti, ali moramo da budemo spremni, zaključio je Vučić.



Treba primijetiti kako je zanimljivo da je prvi čovjek susjedne države u paketu sa Srbijom kao uvjet za nastavak pregovora s Kosovom naveo i ukidanje taksi za robe iz BiH.





(24sata.info)