Više od dva milijuna kuna (blizu 500.000 KM) u uličnoj bi preprodaji mogla doseći marihuana koju je u 419 stabljika konoplje u improviziranom laboratoriju u potkrovlju kuće u zadarskom naselju Brodarica uzgajao 53-godišnjak, koji je priveden i kazneno prijavljen zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Foto: MUP Zadar

Zadarska policija u srijedu je priopćila kako je nakon višemjesečne istrage utvrdila da je osumnjičeni tijekom rujna i listopada u laboratoriju uzgojio 419 stabljika konoplje visine od četiri do sto centimetara, pri čemu je 174 stabljike pobrao i stavio na sušenje, dok su 254 biljke bile u fazi rasta.



Od jedne stabiljke dobije se između 30 i 50 grama cvjetnih vrhova marihuane, što ukupno čini oko 17 kilograma po jednom uzgojnom intervalu, a na godišnjoj razini i više od 60 kilograma, kažu u policiji.



Ističu kako su u tako uređenom laboratoriju stvoreni uvjeti za strogo kontrolirani cjelogodišnji uzgoj marihuane, i to višestruko kvalitetnije od one uzgojene u prirodnim uvjetima na otvorenom prostoru, jer marihuana uzgojena na takav način ima povećan udjel aktivnog sastojka THC-a, pa je njena cijena na crnom tržištu znatno veća.



"Cijena kilograma ovakve marihuane na ilegalnom narko tržištu procjenjuje se na oko 22 tisuće kuna, ukupna vrijednost pronađene 'trave' premašuje 350 tisuća kuna, a na uličnoj preprodaji cijena višestruko raste, tako da se gram preprodaje po 100 kuna, što u konačnici čini njenu vrijednost većom od dva milijuna kuna", navode u policiji.



Osumnjičeni je cijelu etažu kuće toplinski izolirao, opremio klima uređajem, grijalicama, ventilatorima, ovlaživačem prostora, sustavom za dopremanje čistog zraka, sustavom infracrvene i LED rasvjete, 'tajmerima' za električnu energiju, mjeračima temperature i vlage te drugom opremom koja pospješuje rast i razvoj biljaka.



U zadarskoj policiji tvrde kako se radi o najsofisticiranijem sustavu za 'indoor' uzgoj marihuane, pronađenom na području njihove Policijske uprave.



Pronađeno je i oduzeto 546 grama marihuane namijenjene ilegalnoj prodaji na zadarskom području, više desetaka sjemenki kanabisa, vaga za precizno mjerenje i uređaj za vakumiranje.





(Hina)