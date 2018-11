Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio da Srbija treba da promijeni odnos prema Crnoj Gori i Makedoniji, jer su podržale ulazak Kosova u Interpol.

Aleksandar Vulin / 24sata.info

"Pozivam predsjednika Vučića da promijeni odnos prema Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji i da im pokaže da se prijateljstvo sa Srbijom mora zaslužiti", naveo je Vulin u pisanoj izjavi.



On je ocijenio da su Crna Gora i, kako je rekao, Sjeverna Makedonija na skupštini Interpola "podržale ulazak kosovskih narko-kartela u policijsku organizaciju" i stale na stranu Kosova, "svjesne da time vrijeđaju Srbiju".



"Nisu Crna Gora i Sjeverna Makedonija glasale za Kosovo, one su glasale protiv Srbije", naveo je Vulin.



On je istakao da Vučić u vladama te dvije zemlje nema iskrene sagovornike, a Srbija nema prijatelje.



Na Generalnoj skupštini Interpola u Dubaiju u dva kruga glasanja odbijen je zahtjev Kosova za prijem u ovu organizaciju.





(24sata.info)