Jaka kiša pogodila je u utorak navečer Split te su vatrogasci intervenisali na dvadesetak mjesta kako bi ispumpali vodu koja je prodrla u prizemlje nekih objekta, a zbog vode na nekim saobraćajnicama bio je otežan i saobraćaj.

Foto: 24sata.info

Najkritičnije je bilo blizu stadiona Poljud gdje je stvorena velika vodena lokva u kojoj je ostalo nekoliko vozila ali vatrogasci su brzom intervencijom pomogli da vozila izađu iz lokve, rekli su Hini u splitskoj Javnoj vatrogasnoj postrojbi.



Vatrogasci su, kako je rečeno, intervenisali na dvadesetak mjestu u gradu gdje je voda prodrla u prizemlje nekih objekta u visini do deset centimetra.



Kako su izvijestili iz splitskog Centra 112, u vrlo kratkom roku od pola sata u Splitu je palo 30-litara kiše po četvornom metru, a to su velike količine za tako kratko razdoblja.



U ulicama Poljička, Dubrovačka, Sedam Kaštela i Domovinskog rata voda je na više mjesta preplavila cestu što je stvaralo zastoje u prometu, rekli su u splitskom Centru 112. Dodali su kako je zbog kišnih padalina večeras na nekim dijelovima kaštelanskog i trogirskog područja došlo do privremenog zastoja u napajanju električnom energijom.







(NN)