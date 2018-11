Slovenski vrhovni sud donio je presudu kojom je praktički odbio kreditne ugovore o zajmovima u švicarskim francima proglasiti ništetnima.

Ilustracija / 24sata.info

Riječ je o jednom od brojnih slučajeva koji su na slovenskim sudovima, a u kojima korisnici takvih kredita tvrde da ih banka nije prilikom sklapanja ugovora o kreditu obavijestila o potencijalnim rizicima i mogućem rastu tečaja švicarske valute u kojoj su ti krediti bili nominirani, a do čega je onda i došlo.



Ovo je prvi konkretan slučaj koji je došao do Vrhovnog suda. Senat Vrhovnog suda odbio je zahtjev dvojice zajmoprimaca da se revidira odluka nižeg suda koji je dao za pravo banci kod koje su uzeli kredit.



U jednom prethodnom slučaju niža sudska instanca dala je za pravo korisnicima kredita te konkretan kreditni ugovor u tom slučaju proglasila ništetnim.



U obrazloženju svog stajališta senat Vrhovnog suda naveo je da je banka svojim klijentima koji su uzeli takav kredit na "odgovarajući i pošten način" obrazložila da postoji mogućnost rizika da zajam poraste zbog neplaniranih valutnih oscilacija.



Sud se pritom ogradio od procjenjivanja jesu li takvi krediti bili "pošteni ili nepošteni", s obzirom da su se njihovi korisnici u predstavci sudovima pozivali i na nepoštene, "zelenaške" kamate, koje su se prilikom odobravanja kredita i naglog porasta tečaja švicarskog franka primjenjivale.



Riječ je o jednom od brojnih slučajeva koje su u Sloveniji pred sudovima pokrenuli korisnici tzv. "švicarskih" kredita, koji su došli u tešku financijsku situaciju početkom 2015. nakon što je švicarska centralna banka ukinula gornju granicu tečaja franka koji je na početku iznosio 1,20 franaka za euro.



U Sloveniji nema sustavnog uređenja tog pitanja unatoč zahtjevima udruge korisnika takvih kredita, pod nazivom Frank, pa se slučajevi rješavaju na sudu, iako je bilo i nastojanja da se to riješi zakonom za koji se zalažu odvjetnici i lobističke skupine korisnika takvih kredita, javila je Hina.





(FENA)