Bivši vlasnik Agrokora Ivica Todorić u utorak oko 17 sati izašao je iz istražnog zatvora u Remetincu gdje je smješten nakon što je 7. studenoga izručen Hrvatskoj.

Foto: Index.hr

Nakon izlaska iz zatvora Todorić je u pratnji supruge ušao u automobil i nije davao izjave.



Na slobodu je pušten uz sudske mjere opreza i 7,5 milijuna kuna jamčevine. Njegovi odvjetnici koji su ranije tvrdili da Todorić nema novca u utorak su izjavili da su mu u prikupljanju jamčevine pomogli prijatelji. Nakon što je novac sjeo na sudski račun Todorić je pred sucem istrage morao predati putovnicu i obvezati se da neće napuštati Zagreb, mjesto svog prebivališta.



Glasnogovornik suda Krešimir Devčić kazao je da Todorić na ročištu upozoren da, ukoliko bude prekršio dio mjera opreza, jamstvo pripada državi, a on se vraća u istražni zatvor. Na pitanje zna li tko je uplatitelj jamčevine Devčić je kazao da je za sud relevantno samo da je novac položen, javlja Hina.



Todorić je zajedno sa svojim sinovima Ivanom i Antom, ali i 12-ero Agrokorovih menadžera te revizora osumnjičen zbog nezakonitog pribavljanja više od milijardu kuna iz Agrokora. Istraga je naknadno proširena i zbog zajmova što ih je investicijski fond Nexus Private Equity Partneri preko tvrtke Nexus ulaganja dao Agrokoru.



Bivši vlasnik Agrokora Hrvatskoj je izručen točno godinu dana od uhićenja u Londonu, gdje se sklonio poslije izbijanja afere Agrokor. I prije izručenja njegova je obrana isticala da je u istrazi, zbog koje mu je određen istražni zatvor, neispitan ostao tek jedan svjedok koji nije dostupan hrvatskom pravosuđu.



Sudac istrage je dan nakon izručenja odlučio da Todorić ipak treba ostati iza rešetaka, ali ne zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, već zbog opasnosti od bijega. No, izvanraspravno vijeće je 15. studenoga zaključilo da Ivica Todorić može istražni zatvor zamijeniti jamčevinom od 7,5 milijuna kuna i mjerama opreza, a to su zabrana napuštanja Zagreba i polaganje putovnice.





(FENA)