U prikupljanju novca za jamčevinu od 7,5 milijuna kuna, kojom Ivica Todorić može zamijeniti istražni zatvor, bivšem vlasniku Agrokora pomogli su prijatelji, kazala je nakon sudskog ročišta u utorak Todorićeva odvjetnica.

Jadranka Sloković / 24sata.info

Izlazeći iz zgrade suda odvjetnica Jadranka Sloković novinarima je kazala da je jamčevina stigla te da je sudac istrage ukinuo istražni zatvor, uz određene mjere opreza. "Todorić je dao obećanje da neće napuštati boravište bez dozvole suda i to je to", kazala je Sloković, dodajući da će Todorić danas izaći iz zatvora u Remetincu gdje se nalazi od izručenja Hrvatskoj.



Odgovarajući na novinarska pitanja Sloković je kazala da su Todorićevi prijatelji novac za jamčevinu skupljali tri dana, a nije željela otkriti o kome je riječ. Ipak, kazala je da sud zna tko je uplatitelj.



Glasnogovornik suda Krešimir Devčić kazao je da Todorić na ročištu upozoren da, ukoliko bude prekršio dio mjera opreza, jamstvo pripada državi, a on se vraća u istražni zatvor. Na pitanje zna li tko je uplatitelj jamčevine Devčić je kazao da je za sud relevantno samo da je novac položen.



Todorića nakon ročišta vraćaju u Remtinec, gdje će se razdužiti i biti pušten na slobodu.



Zajedno sa svojim sinovima Ivanom i Antom, ali i 12-ero Agrokorovih menadžera te revizora Todorić je osumnjičen zbog nezakonitog pribavljanja više od milijardu kuna iz Agrokora. Istraga je naknadno proširena i zbog zajmova što ih je investicijski fond Nexus Private Equity Partneri preko tvrtke Nexus ulaganja dao Agrokoru.



Izvanraspravno vijeće zagrebačkog Županijskog suda u srijedu 15. studenoga zaključilo je da Todorić može istražni zatvor zamijeniti mjerama opreza i jamčevinom od 7,5 milijuna kuna u gotovini, a njegova je obrana ranije tvrdila da toliko novca nemaju.



Todorić je zajedno sa svojim sinovima Ivanom i Antom, ali i 12-ero Agrokorovih menadžera te revizora osumnjičen zbog nezakonitog pribavljanja više od milijardu kuna iz Agrokora. Istraga je naknadno proširena i zbog zajmova što ih je investicijski fond Nexus Private Equity Partneri preko tvrtke Nexus ulaganja dao Agrokoru, javila je Hina.





(FENA)