Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas novozabranim članovima Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku, Željku Komšiću i Šefiku Džaferoviću.

Čestitajući Dodiku stupanje na dužnost on je izrazio uvjerenje da će sa njim, kao velikim prijateljem Srbije, saradnja dvije zemlje biti jača i uspješnija.



Vučić je izrazio uvjerenje i da će Dodik opravdati veliko povjerenje birača, saopšteno je iz pres-službe predsjednika Srbije.



"Uvjeren sam da će odlučnost ostati zaštitni znak vašeg liderstva i da ćete svojom nepokolebljivom voljom opravdati veliko povjerenje birača, kao i da ćete svojim radom doprinijeti napretku i blagostanju zemlje", naveo je Vučić u čestitki.



On je naglasio i da je saradnja Srbije sa BiH i Republikom Srpskom tema mira i stabilnosti u regionu.



"Saradnja Srbije i BiH i, razumije se, Republike Srpske u okviru BiH, jeste temelj mira i stabilnosti u regionu i samo ih iskrenim i posvećenim zajedničkim radom možemo sačuvati i unaprediti", istakao je Vučić.



Vučić je naglasio i da Srbija ostaje iskren i pouzdan prijatelj i partner, te da se može računati na njenu podršku u ostvarivanju ciljeva i planova od zajedničkog interesa, posebno onih za ekonomski napredak i infrastrukturno povezivanje.



"Želim ovom prilikom da izrazim zahvalnost za Vaš lični doprinos podršci u odbrani državnih i nacionalnih interesa Srbije. Želeći Vam dobro zdravlje, sreću u ličnom životu, primite, dragi prijatelju, moje srdačne pozdrave i izraze dubokog uvažavanja" naveo je Vučić.



On je izrazio nadu da će Komšić i DŽaferović omogućiti da mir i stabilnost političkih prilika u regionu budu oslonac za prijeko potreban ekonomski napredak, saopšteno je iz Službe predsjednika Srbije za saradnju sa medijima.



"U očekivanju saradnje i jačanja bilateralnih odnosa Srbije i BiH, želim Vam uspjeh na odgovornoj dužnost", naveo je Vučić.





(24sata.info)