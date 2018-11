Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je povodom sutrašnjeg glasanja o članstvu Kosova u Interpolu da se nada "pobijedi Srbije", da će se tek sutra vidjeti rezultati tog glasanja, kao i da se Srbija po tom pitanju borila "mnogo jače nego što bi to neko očekivao od male zemlje".

On je za TV Happy naveo da želi da čestita Ministarstvu unutrаšnjih poslova i Ministarstvu spoljnih poslova Srbije na velikim naporima za sprečavanje usvajanje te odluke i dodao je da su se on i premijerka Srbije Ana Brnabić uključili u diplomatske napore.



"Ja se nadam da Kosovo neće biti član Interpola, ali može da se dogodi da nisam u pravu. Podsjećam, nismo imali Albance protiv sebe, već najveće svjetske sile u svijetu. Američki ambasador u UN-u kaže predstavnicima (drugih država) - nemojte da se igrate, i oni na tome zasnivaju svoje odluke", rekao je Vučić.



Predsjednik Srije je rekao da se danas saznalo da glasanje neće biti tajno, odnosno da će svaki od delegata moći da zatraži uvid u glasanje predstavnike drugih zemalja.



"Srbija ima 42 milijarde dolara godišenje BDP-a, dok SAD imaju 21 bilion, odnosno 520 puta više. Mi sa Amerikancima moramo da sarađujemo. Jesu li oni protiv nas po pitanju Kosova i Metohije - jesu, ali po drugim pitanjima nismo suprotstavljeni", rekao je Vučić.



Naveo je da su Kina, Španija, Surinam, Kipar i Argentina javno tražili skidanje sjednice posvećene potencijalnom članstvu Kosova s dnevnog reda generalne skupštine Interpola, i najavio posjetu španskog premijera sljedeće godine, prenosi Beta.



"Kako god da se glasanje završi, Srbija to neće zaboraviti", rekao je Vučić.



Komentarišući navode pojedinih medija o "nepristojnoj ponudi" zapadnih sila u pregovorima Beograda i Prištine, Vučić je kazao da "svakodnevno sluša želje Zapada" kako bi se razgovori nastavili, uprkos tome što Priština ne želi da povuče svoje odluke o uvođenju novih carinskih barijera.



Prema njegovim riječima, neophodno je da se poštuju granice i norme koje je neko potpisao uz učešće međunarodne zajednice, ali i da je tokom potpisivanja Briselskog sporazuma "bio svjestan da prištinske vlati neće formirati Zajednicu srpskih opština",



